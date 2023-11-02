«Спартаку» не хватило пенальти

Предпоследний день заключительного тура группового этапа «Фонбет» Кубка России увенчал отличный по сюжету матч группы D, в котором «Краснодар» в Москве обыграл ее лидера «Спартак» — 3:2. В группе B «Локомотив» забронировал за собой первое место, разгромив на своем поле — 3:0 — досрочно вылетевший из турнира «Рубин». А в группе A в play-off благодаря выигрышу — 2:0 — у «Факела» в play-off прорвался «Сочи».

Два очутившихся в группе D отечественных гранда выдали чудесный с точки зрения увлекательности матч. Его открыла ошибка спартаковского вратаря Александра Селихова, бросившего мяч краснодарскому игроку, из которой созрели проход Ильзата Ахметова и его точнейший пас на Александра Кокшарова. Она, может быть, заставила многих зрителей вспомнить, что «Спартаку», строго говоря, уже ничего не нужно — первое место никуда не уйдет, зато «Краснодару», чтобы проникнуть в «верхнюю» сетку, опередив «Динамо», играющее в четверг с отцепленным «Нижним Новгородом», очки необходимы. Принципиально разная ведь мотивация.

Но «Спартак» ответил моментально — заработанным и реализованным Александром Соболевым пенальти. И пошло веселье. «Краснодар» устраивал острейшие наскоки, и Селихов дважды брал удары чуть ли не в упор. «Спартак» бил в каркас краснодарских ворот. В конце концов, Соболев снова очутился в центре внимания — благодаря шикарному пасу на выход Наилю Умярову, который обвел голкипера Станислава Акгацева и закатил мяч в гостеприимно распахнувшийся перед ним створ. Нет, это был совершенно не тот «Спартак», который в минувшие выходные жестоко трепал в чемпионате «Факел». Но и «Краснодар» был хорош. И уже после перерыва счет сравнял благодаря волшебной, на несколько десятков метров передаче вперед от Хуниора Алонсо и умелой игре на опережение от Кокшарова.

А через некоторое время «Краснодар» вел в счете: помог рикошет от Даниила Денисова после дальнего удара Александра Эктова. «Спартак» ринулся на штурм — как выяснилось, для того, чтобы пережить жуткую драму. Александр Соболев снова заработал пенальти и снова его классно исполнил. Не к чему тут было подкопаться. А VAR посреди спартаковского праздника подкопался, зафиксировав, что, прежде чем ударить по мячу правой ногой, Соболев задел его краешком левой бутсы. Гол отменили. «Краснодар» одолел «Спартак» и оторвался от «Динамо» на три очка. Он попадет в play-off «Пути РПЛ», если нижегородцы отберут очки у динамовцев.

Этот матч закрыл программу дня, в рамках которого были сыграны еще две встречи. Одна получилась совсем неинтересной. В группе B ее лидер «Локомотив» принимал дома аутсайдера «Рубин», который уже распрощался с Кубком и хлопать дверью на прощание не собирался. Никаких серьезных проблем соперникам казанцы не создавали. А «Локомотив» потряс прежде всего четкостью в тех ситуациях, когда ему выпадала возможность рвануть в контратаку. Все его голы первого тайма были как для учебного пособия. Сначала — безупречная фланговая передача Дмитрия Рыбчинского на дальний край штрафной Наиру Тикнизяну, который вколотил мяч в сетку, поймав его на лету на левую ногу. Затем — эффектно расчерченная комбинация: в ней Тикнизян исполнил уже роль ключевого ассистента, выложив пас Антону Миранчуку. И наконец, классное соло от Миранчука, протащившего мяч сквозь строй соперников, чтобы устроить для Владислава Сарвели расстрел вратаря Егора Шамова.

Осенний «Локомотив» успел приучить к тому, что каждое очко добывает с кровью, что матчей без мучений и страданий у него не бывает. Но это был явно не тот случай. В матче с «Рубином» «Локомотив» мог позволить себе провести всю вторую половину в режиме, похожем на разминочный. Выиграв, он гарантировал себе первое место в группе и «верхнюю» сетку play-off. За второе в четверг будут бороться шедшие перед финальным туром вровень по набранным очкам «Ростов» и «Урал».

Игра в группе A между «Сочи» и «Факелом» была позабористее. Правда, и расклад тут настаивал на высоком градусе напряжения. К этому матчу сочинцы и воронежцы подошли, находясь в подвальной половине таблицы. Но ни те, ни другие из Кубка еще не вылетели. Каждому, чтобы продолжить борьбу в нем, требовалась победа. «Сочи» с задачей справлялся лучше. «Факел» на чужом поле кусался, но после отмены собственного гола из-за офсайда пропустил. Андрей Мендель подарил мяч соперникам, а через пару секунд Никита Бурмистров ловко замкнул убийственный прострел. На излете первого тайма расторопность проявил уже автор этого прострела Тимофей Маргасов, добив отраженный вратарем Виталием Гудиевым мяч.

Положение «Факела» настаивало на том, что во втором тайме он обязан рисковать. Но желание это положение поправить наткнулось на крепость отказывавшихся дрожать сочинских порядков. «Сочи» выиграл и выкинул воронежцев из турнира. Сам он сыграет в «нижней» сетке play-off. В «верхней» очутились «Оренбург» и ЦСКА, которые в четверг, столкнувшись друг с другом, определят победителя группы.

Алексей Доспехов