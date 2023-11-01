В Сочи снижается интерес к элитной недвижимости

По итогам 2023 года на рынке элитной недвижимости Сочи может быть заключено на 45% меньше сделок (не более 40), чем годом ранее, пишет «Ъ» со ссылкой на данные NF Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По мнению экспертов, данный показатель – результат стабильно высоких цен и перегретости рынка.

В настоящий момент, поданным экспертов, средняя стоимость квадратного метра в элитных новостройках Сочи составляет 2,5 млн руб. (+ 4% год к году).

Владелец Nika Estate Виктор Садыгов отмечает, что проблемой остается дефицит предложения премиальных площадей, а не снижение потока клиентов.

Наталья Решетняк

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