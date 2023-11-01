Умер бывший бас-гитарист группы «Браво» Сергей Лапин

Бывший бас-гитарист российской поп-рок-группы «Браво» Сергей Лапин скончался на 62-м году жизни. Об этом говорится в сообщении музыкального коллектива в соцсети «ВКонтакте».

«Он был прекрасным человеком и музыкантом, и мы запомним его таким. Группа выражает соболезнования семье и близким музыканта»,— отмечается в сообщении. Причина смерти Сергея Лапина, а также дата и место прощания с музыкантом пока не уточняются.

Гитарист был участников группы в 1988-1993 годах. За это время он, в частности, принял участие в создании двух альбомов «Браво» — «Скажем мы друг другу Браво» (1988) и «Стиляги из Москвы» (1990). В группе «Браво» отмечают, что Сергей Лапин за время своей работы в коллективе «принес много интересных идей, касающихся имиджа и стиля группы».

Александр Кислов