СЗФО заподозрили в строительстве пирамиды

В Санкт-Петербурге по делу о хищении денег пайщиков потребительского общества «Северо-Западное финансовое общество» (СЗФО, ПО) на следующей неделе начнутся слушания по существу. Члены правления кооператива обвиняются в классическом мошенничестве, связанном с привлечением средств граждан под предлогом получения высоких процентов по вкладам, а также инвестирования в различные бизнес-проекты. По данным правоохранительных органов, фигуранты заключили договоры со 116 потерпевшими, похитив таким образом свыше 94 млн рублей. Однако у суда возникли вопросы, на каком основании следствие сделало вывод, что фирма не занималась реальной предпринимательской деятельностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Один из обвиняемых Евгений Виреховский (на фото) назвал происходящее «полным беспределом» и заявил, что дело против него «сфабриковано в полном объеме»

Фото: Вконтакте Один из обвиняемых Евгений Виреховский (на фото) назвал происходящее «полным беспределом» и заявил, что дело против него «сфабриковано в полном объеме»

Фото: Вконтакте

В июле прошлого года прокуратура добилась в отношении СЗФО запрета привлекать активы от граждан, усмотрев в деятельности компании признаки финансовой пирамиды. За месяц до этого в Москве и Петербурге сотрудники экономической полиции нагрянули в офисы «Северо-Западного финансового общества» и двух «Ленинградских финансовых центров» (ПК и КПК — потребительский кооператив и кредитный потребительский кооператив соответственно), которые якобы связаны между собой общим руководителем — Юрием Григорьевым. По итогу мероприятий силовиков на скамье подсудимых вместе с ним оказались еще двое из числа должностных лиц СЗФО: председатель правления Владимир Мурашов и председатель совета Евгений Виреховский. Всем им вменяют мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В обвинительном заключении говорится, что привлеченные средства организаторы ПО обещали инвестировать в развитие сети автомоек, каршеринговой фирмы, сельхозпредприятия и заводов. Взамен вкладчикам обещали вернуть не только всю вложенную сумму, но и прибавку к ней в виде 13 или 15% годовых. Однако, как утверждает гособвинение, заявленную доходность фигуранты обеспечить не могли и платили пайщикам дивиденды за счет привлечения новых клиентов. В МВД сообщили, что в 2021 году СЗФО вовсе прекратило выплачивать проценты и отказалось возвращать деньги. В полицейском главке заявили, что количество обманутых людей «исчисляется сотнями». В сентябре текущего года петербургская прокуратура насчитала как минимум 116 потерпевших, которые потеряли 94 млн рублей. Тогда же в надзорном ведомстве отрапортовали, что в целях возмещения ущерба на имущество обвиняемых стоимостью свыше 277 млн рублей был наложен арест.

В июле прошлого года решением Красногвардейского райсуда все трое подозреваемых были отправлены под домашний арест. При этом следователь настаивал на помещении фигурантов под стражу. На заседании по избранию меры пресечения суд посчитал, что из представленных сведений невозможно установить, каким образом следствие сделало вывод, что указанные юрлица не занимались реальной предпринимательской деятельностью и были созданы лишь для хищения денег. Также в материалах дела не нашлось документов, которые подтверждали полномочия господина Григорьева, в том числе относительно СЗФО.

В разговоре с «Ъ-СПб» Евгений Виреховский назвал происходящее «полным беспределом» и заявил, что дело против него «сфабриковано в полном объеме». «В 2019 году у нас были идеи построить заводик, наши планы не были связаны с привлечением денег. Мы создали тогда ПО, но началась пандемия, все накрылось, и я отошел от дел, но номинально оставался председателем совета. Это представительская должность, и распоряжаться средствами у меня не было никаких полномочий»,— сказал он.

Господин Виреховский пояснил, что Владимира Мурашова знает очень поверхностно, а с Юрием Григорьевым и вовсе никогда не был знаком. По его словам, тот человек, который реально возглавлял СЗФО, сейчас находится в статусе свидетеля. На вопрос «Ъ-СПб» о претензиях со стороны правоохранительных органов он ответил, что не считает, что кооператив занимался мошенничеством. «В 2022 году, по сути, случился "дефолт": тогда ключевая ставка поднялась в два раза, а стоимость доллара превысила сто рублей. Поэтому люди, которые раньше вкладывали средства, стали изымать их. Вот и вся ситуация»,— отметил собеседник и добавил, что собирается привлечь следователей за «фальсификацию доказательств», а сам он «включает максимальный режим борьбы».

Андрей Кучеров