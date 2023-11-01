Московскому метро измерили интернет

Скорость интернета в столичном метро за год выросла на 16%, до 86 Мбит/с, подсчитали в TelecomDaily. По данным агентства, самая высокая средняя скорость на загрузку в перегонах была у «Вымпелкома» и «МегаФона». Операторы отмечают, что ежегодно трафик на операторских сетях в метро увеличивается на 20–25%, из-за чего падает спрос на Wi-Fi-сеть от «МаксимаТелеком». В компании полагают, что публичная сеть, напротив, разгружает мобильные сети, позволяя им поддерживать качество услуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с отчетом TelecomDaily о скорости интернета в московском метро. Из него следует, что в октябре год к году средняя скорость на загрузку (Download) в перегонах интернет-доступа увеличилась на 16%, до 86 Мбит/с. В исследовании указано, что самая высокая средняя скорость на загрузку в перегонах была зафиксирована у «Вымпелкома» и «МегаФона», а от пользователя — у Wi-Fi-сети «МаксимаТелеком». По данным TelecomDaily, средняя скорость интернета на сетях «Вымпелкома» составила 125,2 Мбит/с, тогда как годом ранее не превышала 100 Мбит/с, следом идет «МегаФон» со 123,8 Мбит/с (90 Мбит/с годом ранее), на третьем месте МТС со 103,5 Мбит/с (90 Мбит/с), Wi-Fi-сеть «МаксимаТелеком» с 47,7 Мбит/с (58,2 Мбит/с) занимает четвертую позицию, а следом идет Tele2 с 29,7 Мбит/с (31,7 Мбит/с годом ранее). В прошлом году операторы связи нарастили среднюю скорость интернета почти в два раза по сравнению с 2021 годом, до 74 Мбит/с (см. “Ъ” от 20 декабря).

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков утверждает, что, несмотря на более высокую скорость на выгрузку данных, сеть «МаксимаТелеком» не пользуется заметным спросом из-за сложности подключения (пользователю предлагается просматривать рекламу или оплатить быстрый доступ). Господин Кусков отмечает, что в предыдущие два года лидером по скорости среди операторов был «Вымпелком», что было связано с вложениями оператора в инфраструктуру, но сейчас «МегаФон», МТС и Tele2 также увеличили свои расходы на сети в метро.

В «МегаФоне» заявили, что увеличение скорости в метро связано с модернизацией телеком-инфраструктуры, в том числе за счет подключения оборудования к высокочастотному кабелю. «В результате этих модернизаций частоты сетей 2G и 3G перевели на современный стандарт LTE»,— уточнили в компании.

В «Вымпелкоме» напомнили, что компания в период 2020–2021 годов вложила в развитие столичной сети, в том числе в метро, около 27 млрд руб. В компании добавили, что мобильный трафик в московском метро ежегодно растет на 20–25%.

В Tele2 отметили, что их скорости соединения в метрополитене достаточно для просмотра видео в высоком разрешении, скачивания объемных файлов и др. В МТС не стали комментировать оценки TelecomDaily, отметив лишь, что в июне «по данным DMTEL, МТС признана лидером по комплексной оценке качества связи в Московском метрополитене, включая скорость загрузки на большинстве линий в часы пик».

В «МаксимаТелеком» утверждают, что объем передаваемых данных в их сети в Московском метрополитене значительно превосходит объемы на сетях мобильных операторов. «Использование бесплатной публичной сети Wi-Fi пассажирами обеспечивает снижение нагрузки сетей операторов, что позволяет им сохранять высокое качество сервисов без дополнительных расширений»,— полагают в компании.

Редактор профильного Telegram-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин отметил, что проблема дефицита оборудования в метро решается в том числе с помощью его совместного использования. «Когда одно железо используется для нескольких операторов, в выигрыше тот, у кого шире полоса в LTE, поэтому операторы переводят частоты 2G и 3G в LTE»,— объясняет он.

Собеседник “Ъ” среди производителей телеком-оборудования утверждает, что стабильность сети в метро является одним из приоритетов операторов в части инвестиций. По его словам, из-за объемного трафика в метрополитене вложения окупаются. «Можно предположить, что из-за санкций и увеличения стоимости базовых станций поддержка развития сети в метро может сказаться на финансовой стабильности операторов связи»,— предполагает он. По его мнению, лидерство «Вымпелкома» по скорости связано с меньшим числом абонентов, чем у конкурентов.

Тимофей Корнев