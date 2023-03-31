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Коммерсантъ FM
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«МаксимаТелеком» интегрировал нового владельца

«Ростелеком» купил опосредованный контроль в провайдере

«Ростелеком» опосредованно приобрел 51% в московском провайдере «МаксимаТелеком». Стороны пока не комментируют подробности сделки, но за день до нее «МаксимаТелеком» объявил о ребрендинге и изменении стратегии: теперь провайдер сосредоточится на развитии интеграторского направления, которое уже сегодня дает ему намного больше выручки, чем операторское.

Фото: Владислав Шатило / РБК / ТАСС

Фото: Владислав Шатило / РБК / ТАСС

«Ростелеком» получил опосредованный контроль над 51% акций оператора «МаксимаТелеком», стало известно из раскрытия существенных фактов (.pdf). Контроль в «МаксимаТелеком» был получен через контролируемого «Ростелекомом» оператора «Макомнет»: тот напрямую приобрел 76,2% акций «МаксимаТелеком». На 31 марта было назначено заседание совета директоров «МаксимаТелеком» об определении цены сделки; ее условия, однако, не раскрываются. «Ъ» направил запрос компаниям, там сделку пока не прокомментировали.

АО «МаксимаТелеком» было учреждено в 2004 году, судя по данным «СПАРК-Интерфакса», бенефициаром компании является Сергей Асланян. По итогам 2021 года АО получило выручку 7,7 млрд руб. при чистой прибыли 419 млн руб. «МаксимаТелеком» оказывает услуги Wi-Fi в общественном транспорте Москвы и Санкт-Петербурга и поставляет оборудование и софт госзаказчикам через свои дочерние структуры: ООО «Городские сервисы», ООО «МТ-Лаб», АО «Оператор городских решений», ООО «МаксимаТелеком СЗ».

За день до сделки «МаксимаТелеком» сообщил, что образует группу компаний «Максима» и разделяет свою деятельность на два направления: исторически основной для нее операторский бизнес, то есть поддержку и развитие уже существующей инфраструктуры сети передачи данных, и относительно новое интеграторское направление, говорится в сообщении компании. Последнее предполагает внедрение и поддержку на предприятиях российских систем планирования ресурсов (ERP), управления производственными процессами (MES) и технологическим процессом.

Основная выручка АО «МаксимаТелеком» уже сейчас приходится не на оказание услуг связи. Согласно неаудированной отчетности компании по МСФО за первую половину 2022 года, на продажу серверного и телекоммуникационного оборудования пришлось 6,47 млрд руб. из 7,83 млрд руб., на продажу ПО и сертификатов на техподдержку — 285,5 млн руб. Выручка от оказания услуг связи за первое полугодие 2022 года составила 249,4 млн руб.

После того как сотовые операторы в 2020-х годах начали активно увеличивать покрытие в метро, позиционирование «МаксимаТелеком» как транспортного интернет-оператора стало неэффективным, напоминает аналитик MForum Алексей Бойко: «Компания своим успехом во многом обязана хорошим отношениям с государственными и муниципальными структурами». «МаксимаТелеком» активно рос тогда, когда возможности операторов по работе в метро были искусственно ограничены, говорит он.

Юрий Литвиненко, Татьяна Исакова

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