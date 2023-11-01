Акционеры расставили металлосетки

В ПАО «Краснокамский завод металлических сеток» (КЗМС), одном из крупнейших отраслевых предприятий в Европе, происходит корпоративный спор. Акционер общества Людмила Хайруллина, мать бывшего замглавы администрации Перми Эдуарда Хайруллина, обратилась с иском к заводу. Она требует обязать ответчика представить документы, касающиеся хозяйственной деятельности общества. На предприятии с иском не согласны и утверждают, что у заинтересованных сторон есть вся необходимая информация. Гендиректор и основной акционер завода Дмитрий Пищальников говорит, что разногласия совладельцев не ограничиваются судебным спором, поскольку у них разные взгляды на управление заводом.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор ПАО "Краснокамский завод металлических сеток" Дмитрий Пищальников

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Гендиректор ПАО "Краснокамский завод металлических сеток" Дмитрий Пищальников

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Заявление Людмилы Хайруллиной к ПАО «Краснокамский завод металлических сеток» зарегистрировано в Арбитражном суде Пермского края 21 сентября. Как следует из карточки дела на сайте суда, госпожа Хайруллина требует обязать общество предоставить ей некие документы. Информации о поступлении отзыва на исковое заявление в материалах дела пока нет. По данным «Ъ-Прикамье», акционер требует представить документы о хозяйственной деятельности предприятия, в частности, об оплате авансов, обязательных платежах, договоры с некоторыми контрагентами, а также документы об оценке нескольких объектов недвижимости. Собеседники говорят, что Людмила Хайруллина обращалась в общество с просьбой предоставить указанные документы, но получила отказ.

ПАО «Краснокамский завод металлообрабатывающих сеток» зарегистрировано в 1991 году. По данным сайта компании, завод является одним из крупнейших предприятий в Европе, специализирующихся на производстве данной продукции. Согласно «СПАРК-Интерфакс», выручка общества в прошлом году составила свыше 843,6 млн руб., чистая прибыль более 176 млн руб. В конце 2021 года фонд развития промышленности одобрил предприятию льготный заем на 326,2 млн руб. Эти средства предполагалось использовать для модернизации производства. О ходе и итогах реализации проекта не сообщалось.

По состоянию на второй квартал текущего года, 48,1% акций компании принадлежали Дмитрию Пищальникову, который является и гендиректором ПАО, еще 29,9% Людмиле Хайруллиной. Пакет акций она получила от своего сына Эдуарда Хайруллина после его перехода на муниципальную службу в 2021 году. Тогда господин Хайруллин был назначен на должность первого заместителя главы администрации Перми. Летом этого года он ушел с занимаемой должности. Также, по данным собеседников, миноритарными акционерами завода являются супруга господина Хайруллина, Дарья, бывшие и действующие работники общества.

В беседе с «Ъ-Прикамье» Эдуард Хайруллин воздержался от комментариев по поводу арбитражного спора, касающегося завода.

Отметим, что почти за три месяца до подачи иска ПАО опубликовало бухгалтерскую и финансовую отчетность за первые два квартала текущего года. Как следует из документов, выручка от продаж компании с января по июнь составила чуть больше 20,9 млн руб., при этом за аналогичный период предыдущего года она превысила 130,1 млн руб. Чистая прибыль завода составила 21,639 млн руб., в прошлом году этот показатель был более 88,16 млн руб. В то же время, на отчетный период КЗМС сохранил нераспределенную прибыль на сумму свыше 670,5 млн руб. (648,4 млн руб. за аналогичный период предыдущего года), запасы предприятия, судя по отчету, превышают 388,9 млн руб., из них материалы составляют свыше 218,4 млн руб.

По мнению одного из собеседников в промышленной отрасли, снижение финансовых показателей завода, в частности, объема продаж, может быть вызвано проблемами с приобретением необходимых для производственной деятельности материалов. «Насколько я слышал, раньше предприятие создавало нужные для производства запасы чуть ли не на полгода вперед,— рассказывает он,— и 2022 год они вполне могли отработать на имеющихся запасах. Сейчас вопросы их пополнения стоят у многих предприятий».

Генеральный директор и акционер ПАО «Краснокамский завод металлических сеток» Дмитрий Пищальников сообщил, что общество и он лично с требованиями Людмилы Хайруллиной не согласны. «Аффилированные к заявителю лица длительное время входят в состав совета директоров завода,— говорит он.— Информация, предоставить которую пытаются обязать ответчика, им известна. Не исключаю, что у этого иска какая-то иная цель». По словам господина Пищальникова, между акционерами действительно имеются разногласия. Директор ПАО говорит, что совладельцы по-разному смотрят на управление компанией. «Позиция заявителя и аффилированных с ним лиц заключается в необходимости выплаты дивидендов,— рассказывает Дмитрий Пищальников,— но я считаю, что в нынешних условиях средства должны направляться на сохранение и развитие производства». По его словам, завод зависит от поставок материалов, а также комплектующих к иностранному оборудованию, сейчас для их обеспечения нужно гораздо больше времени и средств, чем несколько лет назад. «Несмотря на то, что на предприятие оказывается давление, в том числе и административное, мы готовы разрешать все вопросы путем переговоров, в том числе и касающиеся арбитражного спора о предоставлении документов»,— пояснил господин Пищальников.

Дмитрий Астахов