Удаленка по требованию

Количество вакансий с удаленным режимом работы в целом по Сибири с начала года по октябрь выросло в 4,2 раза. Наиболее востребованы в таком формате специалисты сферы информационных технологий, финансового сектора и услуг бизнесу. Спрос на удаленных сотрудников со стороны работодателей увеличился в связи с кадровым дефицитом и растущим объемом производства, говорят аналитики. Компании в условиях низкой безработицы вынуждены находить кандидатов в других городах, а соискатели, пользуясь ситуацией, диктуют свои условия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наиболее востребованы в удаленном формате специалисты сферы информационных технологий, финансового сектора и услуг бизнесу

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Наиболее востребованы в удаленном формате специалисты сферы информационных технологий, финансового сектора и услуг бизнесу

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Количество вакансий с удаленным режимом работы по итогам сентября в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в Сибирском федеральном округе увеличилось более чем в четыре раза, подсчитали эксперты сервиса поиска работы «Зарплата.ру» по запросу „Ъ-Сибирь“.

Тенденцию подтверждают в hh.ru. По данным сервиса, динамика роста количества новых вакансий на удаленке в Сибирском федеральном округе выше среднероссийской. По итогам января–сентября в сравнении с аналогичным периодом прошлого года число таких предложений от работодателей увеличилось на 116%. В разрезе регионов наибольший рост числа удаленных вакансий отмечен в Иркутской (+195%) и Кемеровской областях (+179%). Однако лидируют в Сибири по количеству таких вакансий Новосибирская область (13,1 тыс. вакансий, +68%) и Красноярский край (7,3 тыс. вакансий, +141%). Наименьшее количество вакансий с удаленным режимом работы отмечено в Томской (3,5 тыс. вакансий, +84%) и Иркутской (5,8 тыс. вакансий, +195%) областях.

В структуре открытых вакансий с дистанционным режимом работы в Сибири наибольшая доля приходится на компании отрасли «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» (44% от всего объема удаленных вакансий в Сибири), на втором месте — «Финансовый сектор» (16%), на третьем — «Услуги для бизнеса» (12%), отмечают аналитики hh.ru.

Особенно спрос вырос на таких работников на удаленке, как операторы колл-центров (рост числа вакансий в три раза), менеджеры по продажам (рост в четыре раза), специалисты по подбору персонала (рост в пять раз) и учителя (рост в пять раз). «В связи с увеличением производственных запросов и кадровым дефицитом компании вынуждены подключать к поиску сотрудников больше специалистов по персоналу, чтобы оперативнее закрывать вакансии, расширять возможности поиска и находить кандидатов в других городах»,— комментирует руководитель департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрий Михеев.

Регионы Сибири в 2023 году фиксируют рекордно низкие показатели безработицы. Так, в Новосибирской области по состоянию на 28 октября уровень официальной безработицы, по данным минтруда, составил 0,7% от численности рабочей силы (в аналогичный период прошлого года — 0,9%), в Иркутской области на 8 сентября — 0,25% (в аналогичный период прошлого года — 0,43%), в Красноярском крае в сентябре 2023 года — 0,34% (в аналогичный период прошлого года — 0,49%).

Как отмечает Юрий Михеев, спрос на учителей с удаленным форматом работы обусловлен появлением большого количества онлайн-школ и сервисов, предоставляющих услуги репетиторов, которые стали популярны во время пандемии,— формат прижился и остался востребованным.

«После окончания пандемии удаленные вакансии в основном размещаются по позициям, которые изначально предполагают такую бизнес-модель, которая позволяет работодателям сокращать расходы на содержание офиса, либо дистанционная работа является частью бизнес-культуры, сложившейся в компании»,— отмечает господин Михеев.

Аналитики hh.ru полагают, что удаленка наравне с зарплатой стала еще одним инструментом в конкурентной борьбе за сотрудников в условиях низкой безработицы. «Удаленные вакансии получают больше откликов, чем работа в офисе. Кроме того, они позволяют нанимать персонал за пределами родного региона»,— добавляет руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

На фоне увеличения числа вакансий на удаленке выросли и зарплатные предложения для таких позиций — на 12% (до 61 тыс. руб.) в среднем по Сибири в сентябре 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Например, в Новосибирской области рыночный диапазон зарплат на дистанте варьируется в пределах 40–91 тыс. руб., в Красноярском крае — 40–79 тыс. руб., в Иркутской области — 40–68 тыс. руб., в Кемеровской области — 65–63 тыс. руб. Наименьший уровень зарплат на удаленных вакансиях отмечен в Алтайском крае (37–63 тыс. руб.), Омской (38–68 тыс. руб.) и Томской (35–70 тыс. руб.) областях.

По данным сервиса «Зарплата.ру», в целом спрос на сотрудников у российских компаний за год вырос на 70%. В 2024 году запрос работодателей на удаленный формат сохранится, уверены опрошенные „Ъ-Сибирь“ эксперты. Впрочем, какого-то значительного роста не произойдет, считает гендиректор рекрутингового агентства BGStaff Антон Дурнецов. «Рост ограничен — все, кто мог позволить себе перевести штат на работу по удаленке, уже опробовали такой формат и сделали для себя выводы. На мой взгляд, в следующем году число открытых вакансий с удаленным форматом вырастет не более чем на 10%»,— полагает он.

Лолита Белова