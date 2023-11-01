«Наша работа как девелоперов завершена»

В Челябинской области на продажу выставили фитнес-клуб, расположенный на территории жилого комплекса «Соколиная гора» в Каштакском бору. Цена объекта площадью 1212, 8 кв. м составляет 80 млн руб. Как сообщают в компании ARK Development, являющейся собственником спортивного фитнес-центра, их работа «как девелоперов» на этом объекте закончена, поэтому он выставлен на продажу. Эксперты считают, что такое предложение представляет ограниченный интерес для инвесторов из-за узкого круга клиентов: спортивный комплекс находится далеко от центра, и его в основном посещает небольшое количество местных жителей.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Челябинске на продажу выставлен спортивный клуб Sokol Fit, находящийся рядом с резиденцией «Соколиная гора» (застройщик — ARK Development Василия Курбацких). Он представляет собой одноэтажный коттедж общей площадью 1212,8 кв. м. Собственник планирует продать его за 80 млн рублей. Объявление размещено на сайте «Авито».

В объявлении сказано, что спортивный комплекс расположен на 7000 кв. м лесного массива. На его территории находится парковка на 30 мест и уличная зона для спортивных игр площадью 550 кв. м. Внутреннее пространство фитнес-клуба включает в себя аквазону с бассейнами, банный комплекс, камерные залы со спортивными снарядами и инвентарем. Собственник заявляет, что территорию спортивного комплекса можно расширить под «творческое пространство, открытый бассейн, лесной ресторан, соляную комнату, кальянный или детский клуб, гостевой дом, солярий и дополнительные спа-зоны».

Жилой комплекс «Соколиная гора» расположен в Сосновском районе вблизи Каштакского бора. Он представляет собой здание высотой около семи-восьми этажей с апартаментами и подземной парковкой. Общая территория резиденции — 8 га. Последний дом в «Соколиной горе» был введен в эксплуатацию в 2020 году. Проект фитнес-клуба был задуман в 2009 году как часть жилого комплекса. Строительство спортивного объекта стартовало в 2013-м, а спустя год его официально открыли.

«Наша работа как девелоперов в “Соколиной горе” завершена. Именно поэтому принято решение о продаже клуба»,— прокомментировал Ъ-Южный Урал продажу фитнес-клуба учредитель ARK Development Василий Курбацких.

Представитель Челябинской области в Ассоциации операторов фитнес-индустрии Евгений Бурмакин считает, что для инвесторов такой бизнес вряд ли может быть прибыльным. «Спортивный комплекс построен как дополнение к жилью для людей, купивших квартиру или дом в “Соколиной горе”. Это является имиджевой составляющей, поэтому мало соотносится с зарабатыванием денег. Если рассматривать фитнес-клуб как отдельный бизнес-элемент, заточенный под прибыль, то он вряд будет успешен»,— утверждает эксперт. По его мнению, проблема заключается в том, что спортивный комплекс посещают в основном жители поселка. Он не рассчитан на большое количество клиентов.

По мнению директора компании R.i.C.H. Максима Фридмана, цена на фитнес-центр хорошая, если принимать во внимание стоимость строительства и оборудования. Перспективы инвестирования в этот объект он считает спорными. Он также указал на ограниченный круг посетителей, так как клиентами являются преимущественно жители «Соколиной горы». Из города туда вряд ли поедут заниматься спортом.

Объект специфический: он будет интересен строго ограниченному количеству инвесторов, добавил господин Фридман. «Я не понимаю, почему коллеги выложили его на “Авито”. В городе можно опросить максимум пять человек, заинтересованных в таком бизнесе, и узнать, нужен он им или нет»,— считает Максим Фридман.

Ольга Воробьева