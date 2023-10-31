Река Херота в Сочи будет официально переименована в Хороту

Ученый секретарь Сочинского географического общества Альвина Вальченко получила решение Адлерского райсуда о признании юридического факта существования исторического топонима «река Хорота», сообщила «Ъ-Юг» руководитель объединенной пресс-службы судов Кубани Мария Пирогова. На основании решения суда Росреестр внесет поправки в каталог географических названий, переименовав реку Хероту в Хороту.

Происхождение топонима достоверно неизвестно, по одной из версий, название относится к временам Кавказской войны, когда на этой территории якобы находились десятая рота (Х рота), а затем название было неправильно прочитано. Альвина Вальченко представила в суд документы, что в года Кавказской войны на картах река была обозначена как Хорота, затем топоним по неизвестной причине изменился. В 2020 году городское собрание Сочи приняло решение о переименовании реки Хероты в Хороту, однако изменение не было внесено в государственный каталог географических названий.

Анна Перова, Краснодар