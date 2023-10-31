В Анапе мужчина осужден на семь лет за развращение девочек в детском лагере

Анапский городской суд признал уроженца Молдавии виновным в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, сообщила объединенная пресс-служба судов Кубани. Мужчине назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, слушание дела в суде было закрытым. Приговор не вступил в силу.

Инцидент произошел ночью 29 июля 2022 года года. Мужчина проник на территорию детского оздоровительного лагеря «Черноморская зорька», где совершил преступления сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек.

Летом 2023 года похожее преступление в отношении двух девочек совершил безработный житель Воронежской области, он незаконно прошел на территорию лагеря «Счастливое детство». Следственное управление СКР по Краснодарскому краю продолжает расследование этого уголовного дела.

Анна Перова, Краснодар