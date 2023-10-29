Экс-депутат Рады Царев еще находится в реанимации после покушения

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев все еще находится в реанимации после покушения в Ялте, сообщил РБК его друг журналист Александр Чаленко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

«Если позволит состояние, перевезут в Москву... Находится под усиленной охраной ФСБ»,— добавил господин Чаленко.

Покушение на проживающего в Ялте Олега Царева было совершено в ночь на 28 октября. Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в господина Царева стреляли и его состояние очень тяжелое.

ФСБ возбудила уголовного дело по ст. 277 УК («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля»). В то же время председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил крымскому управлению комитета начать свое расследование.

Источник Reuters в украинских спецслужбах и анонимные источники ряда украинских СМИ сообщили, что покушение на господина Царева было спецоперацией Службы безопасности Украины. Собеседники изданий утверждают, что в бывшего депутата попали двумя выстрелами из огнестрельного оружия.

53-летний Олег Царев был депутатом Верховной рады с 2002 по 2014 год. В 2014-м выдвигался на выборы президента Украины, но впоследствии снял свою кандидатуру. В ходе военного конфликта на востоке Украины перешел на сторону «Народного ополчения Донбасса». Сейчас он является соучредителем и директором санатория имени Кирова в Ялте.

Подробнее о покушении — в публикации «Ъ» «Санаторно-курортное покушение».

Эрдни Кагалтынов