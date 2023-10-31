«Местные модницы по примеру наших женщин стали коротко стричься»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, какой след в истории города оставили соотечественники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ROGER-VIOLLET / AFP Фото: ROGER-VIOLLET / AFP

И вновь Стамбул сегодня — попытка отыскать его русские черты. Десятки и даже сотни тысяч беженцев из России в 20-х годах прошлого века наводнили древний город. Владимир Набоков и Алексей Толстой, племянница Льва Толстого, Иван Бунин и Павел Челищев, сатирик Аркадий Аверченко…

В известном кабаре «Черная роза» пел Александр Вертинский (там же, по слухам, приторговывал наркотиками). На улице Сакыз Агаджи находился популярный ресторан «Русский очаг». Сейчас его уже нет, но на витрине как дань памяти стоят банки с русским вареньем и грибочками.

Даже добраться до нынешнего Стамбула тогда было большой удачей. Например, корабль, на котором находился Бунин, назывался «Спарта», он долгое время блуждал в акватории, буквально напичканной минами. Капитан-албанец отвратительно знал лоцию и к тому же был в стельку пьян. По прибытии в Константинополь семья писателя чудом избежала ледяного душа для дезинфекции и ночевала за городом в каких-то сырых и продуваемых руинах. Наутро выяснилось, что совсем недавно здесь ютились прокаженные.

Однако вернемся к нашей экскурсии. Русские аристократы открыли в городе первые совместные пляжи (для мужчин и женщин), детективное агентство, студии фотографии, живописи, кондитерские, работающие круглые сутки, первую балетную школу. Водочный король Петр Смирнов некоторое время управлял здесь своим заводом. А местные модницы по примеру русских женщин стали коротко стричься.

«Цветочный пассаж» на пешеходной улице Истикляль является отголоском той эпохи, когда русские девушки продавали цветы. 100 лет назад практически в каждом здании на этой улице были русские заведения. Даже знаменитую сеть маршруток города Dolmus основали солдаты бронетанковой бригады армии Деникина. А на православном кладбище (в центре Стамбула) лежат наши принцы, принцессы и графини. Покойтесь с миром.