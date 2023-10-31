«Продимекс» получил в Воронежской области уже почти 3 млн тонн сахарной свеклы

Холдинг «Продимекс» убрал сахарную свеклу в Воронежской области на 70% площадей. Об этом рассказали в компании. Корнеплоды осталось выкопать на 22 тыс. га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На сегодняшний день валовый сбор почти достиг 3 млн т, из которых более 2,3 млн т вывезено на сахарные заводы и свеклоприемные пункты. Средняя урожайность —515 ц/га. Наиболее высокие показатели — у предприятий Эртильского (658 ц/га), Панинского (577 ц/га) и Лискинского (572 ц/га) районов, а также в хозяйствах «Продимекса» в Тамбовской области (626 2/га). При этом корнеплоды имеют хорошую дигестию — на уровне 17-18%.

Предприятия холдинга начали укрывать полевые кагаты сахарной свеклы для ее длительного хранения. Это будет способствовать лучшему сохранению технологических качеств сырья.

Затянувшиеся дожди привели к увеличению использования перевалочных площадок с асфальтированным подъездом для отгрузки свеклы на сахарные заводы. Эти площадки «Продимекс» построил в последние годы. Они позволяют привлечь больше транспорта, снизить нагрузку на технику и повысить безопасность труда.

На заводах «Продимекса» в Воронежской области переработано около 2,1 млн т сахарной свеклы. Из нее получено свыше 310 тыс. т сахара. Суточная выработка продукции воронежскими заводами компании составляет свыше 5,6 тыс. т сахара и более 1,5 тыс. т гранулированного жома.

По сведениям Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в новом сезоне производство свекловичного сахара в России может превысить 6,5 млн т. В прошлом сезоне (август 2022 — июль 2023 годов) в России было произведено около 6,2 млн т свекловичного сахара, из сырца получено 38 тыс. т. Объем потребления составлял 5,8 млн т, экспорт — 335 тыс. т, импорт белого сахара — 193 тыс. т, запасы на конец сезона — 1,19 млн т.

По собственным данным, «Продимекс» — один из крупнейших российских агрохолдингов, лидирующий по производству сахара в РФ (ежегодно выпускает более 1 млн т продукции). Основной владелец группы компаний — Игорь Худокормов. В составе ГК — 14 сахарных заводов в шести регионах, а также земельный банк в объеме 900 тыс. га в наиболее благоприятных для развития агробизнеса субъектах (Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях). Ежегодно компания получает более 7,5 млн т продукции растениеводства, в том числе свыше 1,8 млн т зерновых, зернобобовых и масличных. Количество сотрудников на предприятиях — свыше 13 тыс. человек.