В Удмуртии работают над сохранением «шестидневки» в школах для изучения этнического языка

В Удмуртии в этом учебном году удмуртский язык изучают 13,7 тыс. учеников в 163 школах, татарский — 572 учащихся в семи школах, марийский — 143 ученика в четырех школах. Об этом рассказала заместитель председателя правительства региона Татьяна Чуракова на сессии республиканского парламента. Всего русскому языку обучаются почти 43,3 тыс. детей в 277 школах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Разговорный удмуртский язык преподается в четырех учреждения. В их числе Можгинсий педагогический колледж, Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж, Дебесский политехникум и Увинский профессиональный колледж.

Отмечается, что в этом году число изучающих удмуртский язык сократилось на 2,2 тыс. школьников. Такая тенденция сложилась после того, как изучение языка стало носить заявительный характер. На данный момент сложилась ситуация, когда при переходе школ на федеральный госстандарт, 70% родителей обучающихся выбирают 5-дневную учебную неделю.

«Мы уже в прошлом году с Татьяной Ишматовой (заместитель председателя госсовета Удмуртии.— «Ъ-Удмуртия») бились по двум районам, чтобы не уходили на 5-дневную неделю. И нам придется работать с этим и дальше, поскольку это приводит к тому, что удмуртский язык и литературу будут изучать по программе один час в неделю. Хотя у нас один из немногих регионов, где есть возможность преподавания четырех часов удмуртского языка в неделю. Один час в неделю не позволит нам в будущем получить ученых, журналистов, педагогов, поэтов и писателей, которыми мы гордимся»,— заявила госпожа Чуракова.