Чистый убыток «Южуралзолота» вырос почти на 28%

В январе-сентябре 2023 года чистый убыток АО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК, бенефициар – Константин Струков) составил 10,7 млрд руб. Это на 2,3 млрд или 27,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие сведения содержатся в промежуточной финансовой отчетности компании, опубликованной на портале Центра раскрытия корпоративной информации.

Выручка ЮГК за девять месяцев составила 24,9 млрд руб., что на 500 мл больше, чем годом ранее. Валовая прибыль увеличилась незначительно и составила 6,09 млрд руб.

АО «Южуралзолото группа компаний» добывает золото на территории Пластовского, Верхнеуральского и Еткульского районов Челябинской области. Основным акционером компании является депутат законодательного собрания региона Константин Струков. В 2022 году чистый убыток ЮГК составил 16,3 млрд руб., что почти в два раза больше, чем в 2021-м. В компании объясняли рост убытка обесцениванием акций Petropavlovsk PLS в связи с введением санкций со стороны Великобритании, прекращением листинга акций на Лондонской фондовой бирже, вводом внешнего управления в Petropavlovsk.

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