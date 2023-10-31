Фигурирующий в уголовных делах орловский «Техспецкомплект» попал под наблюдение

Арбитражный суд Орловской области ввел наблюдение в крупном подрядчике ООО «Техспецкомплект», следует из документации. Временным управляющим утвержден Андрей Староверов из «Дальневосточной межрегиональной саморегулируемой организации профессиональных арбитражных управляющих», процедура будет длиться до 28 февраля.

С иском о банкротстве «Техспецкомплекта» обратилось московское ООО «Водалюкс-М» из-за 1,5 млн руб. долга. Они уже включены в третью очередь реестра требований кредиторов. Других заявлений о долгах в деле пока нет.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Техспецкомплект» зарегистрировано в Орловской области в январе 2016 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. В 2022 году выручка составила 473,3 млн руб., чистая прибыль — 854 тыс. Генеральным директором является Владимир Рябко. Единственный владелец — Светлана Маркина.

Бенефициаром «Техспецкомплекта» считается предприниматель Михаил Маркин, которого местные СМИ называют «любимым подрядчиком губернатора Андрея Клычкова».

Деятельность компании не раз попадала в поле зрения силовиков. В конце 2021 года орловское управление СКР возбудило дело о хищении 15 млн руб. при благоустройстве площади Жукова, по подозрению в злоупотреблении полномочиями вскоре был задержан первый вице-мэр Олег Минкин. Весной 2022 года в против гендиректора и главного бухгалтера «Техспецкомплекта» следователи возбудили дело об уклонении от уплаты 46 млн налогов.

Крупнейшим на сегодня подрядом компании является строительство школы на 1,2 тыс. мест за 1,2 млрд руб. Прошлой весной полиция возбудила дело о хищении 30 млн: по версии следствия, представители «Техспецкомплекта» и его субподрядчика внесли в сметы завышенную стоимость материалов, необходимых для обустройства резинового покрытия спортивной площадки. Тогда же Михаила Маркина и коммерческий директор ООО «Р-Спорт» Александр Роговнин были отправлены под домашний арест, а Владимир Рябко и глава «Р-Спорта» Ольга Гордиенко попали под запрет определенных действий.

Подробнее о ситуации читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Резину уложили под дело».

Александр Прытков

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