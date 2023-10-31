Награда осталась с героем

Лионель Месси в 36 лет в восьмой раз получил самый престижный индивидуальный приз в футболе. На этот раз «Золотой мяч» ему достался, строго говоря, за достижения не того года, которым формально промаркирован, а предыдущего — то есть за подвиги на катарском чемпионате мира.

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Фото: Stephanie Lecocq, Reuters Лионель Месси

Фото: Stephanie Lecocq, Reuters

Главным героем состоявшейся вчера торжественной церемонии в Париже, определявшей героев 2023 года в футболе, стал выдающийся аргентинский форвард Лионель Месси. Он в восьмой раз получил наиболее ценный из индивидуальных призов — «Золотой мяч», опередив в голосовании норвежца Эрлинга Холанна из «Манчестер Сити» и француза Килиана Мбаппе из ПСЖ. Месси завоевывал его также в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах. Равных ему в этом смысле нет, у ближайшего преследователя — португальца Криштиану Роналду — остается пять трофеев.

Очередной «Золотой мяч» Лионеля Месси примечателен по двум причинам. Первая заключается в том, что до сих пор за всю историю конкурса, запущенного изданием France Football в 1956 году, он неизменно оказывался в руках футболистов, играющих в европейских лигах. Месси стал первым, кто добыл его, выступая на другом континенте. Минувший сезон он завершил во французском ПСЖ, но летом совершил неожиданный переход в американский «Интер Майами».

Вторая причина — это тот фактически бесспорный факт, что успех Лионелю Месси принесли не столько достижения текущего года, сколько прошлого. В данном случае решающее значение имела как раз дата вручения «Золотого мяча». Раньше оно проходило зимой, то есть действительно после окончания года. В этом десятилетии организаторы сдвинули церемонию — а следовательно, и подведение итогов голосования — на осень. Фактически респонденты уже обязаны учитывать и то, что происходило с претендентами на трофей и на излете того года, что предшествовал «отчетному».

В случае с Лионелем Месси значение концовки года 2022-го колоссально. Дело в том, в ноябре—декабре, уже после того, как определился предыдущий обладатель «Золотого мяча» — французский нападающий Карим Бензема, состоялся чемпионат мира в Катаре. И на катарском первенстве Месси как раз сыграл не просто шикарно, а волшебно. Он привел свою сборную к ценнейшему в футболе титулу, забив семь голов в семи матчах, включая два в финальном, в котором аргентинцы одолели в серии пенальти французов.

Алексей Доспехов