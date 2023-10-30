Завод Hyundai в Петербурге продлил простой до декабря

Петербургский автомобильный завод Hyundai продлил простой до декабря. Об этом сообщили «Интерфаксу» в Центре занятости населения Петербурга. Завод приостановил выпуск авто с 1 марта 2022 года из-за проблем с поставками комплектующих. С того времени режим простой регулярно продляется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В конце сентября вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что автозавод Hyundai в Петербурге в ближайшее время приобретет местный инвестор. Покупкой производства интересовалась одна российская компания. По данным источников «Интерфакса», это калининградский «Автотор».

В июле комитет Совета Федерации по экономической политике предлагал наладить на простаивающих моторных заводах производство газовых автомобильных двигателей. Речь в том числе шла о заводе Hyundai в Санкт-Петербурге.

Анастасия Ларина