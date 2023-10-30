Певец Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь»

Народный артист России, певец и композитор Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы из реестра заявок на регистрацию товарного знака и знаков обслуживания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Из реестра следует, что заявка на регистрацию товарного знака была подана 4 апреля, дата государственной регистрации — 18 октября. Товарный знак будет действителен до 4 апреля 2033 года.

Товарный знак «Выпьем за любовь» зарегистрирован по классам (по международной классификации товаров и услуг, МКТУ) 29, 30, 31, 32, 35, 38, 41, 43. Данные классы включают производство продуктов животного и растительного происхождения, кофе, чая, пива, ликеров, вина, компотов, шоколада, мороженого, минеральной воды.

«Выпьем за любовь» — одна из популярных песен на слова и музыку Игоря Николаева. Композиция вышла в составе одноименного альбома в 1995 году.