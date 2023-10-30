Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о самых высоких результатах, полученных на аукционе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kin Cheung / AP Фото: Kin Cheung / AP

Октябрьский аукцион Christie's, как отмечают наблюдатели, «придал определенную уверенность рынку искусства». Вечер состоял из двух частей: «XX/XXI век» и «Коллекция Сэма Джозефовица».

Общий оборот составил $117,7 млн, и было установлено несколько аукционных рекордов, в частности, для Феликса Валлотона и Аристида Майоля (что интересно, за картину этого известного скульптора).

Самая высокая цена была получена за полотно из коллекции Сэма Джозефовица «Тихая жизнь» (1918 г.) Кеса ван Донгена: две переплетенные фигуры, одна темно-синяя, другая ярко-пурпурно-красного цвета. Она вызвала интенсивные торги.

Ранее работа находилась в собрании стилиста Поля Пуаре, у которого висела прямо над кроватью. Картина ушла за $13 млн, вдвое выше эстимейта. Теперь это вторая по стоимости работа ван Донгена на открытом аукционном рынке.

Другие заметные результаты на аукционе Christie's: вечный лидер рынка Жан-Мишель Баскиа, полотно «Науки будущего против человека», которое впервые выставлено на аукцион после того, как оно последовательно принадлежало галереям Гагосяна и Темплона, достигло $12,6 млн.

«Дом картинок» Питера Дойга, монументальная трехметровая панорама, представляющая одинокий силуэт перед темным окном галереи, был продан в рамках предполагаемой цены за $7,3 млн.

Картина Феликса Валлотона «Cinq heures (Пять часов)» (1898 г.) достигла суммы $4,45 млн. Пара, обнимающаяся в красном кресле; гуашь на картоне внушительных размеров (36 х 58,1 см). Результатом стал новый аукционный рекорд художника.

И топ-лот не по цене, но по значимости — великолепный портрет мадемуазель Жанны Фарай (1888-1889 гг.) Аристида Майоля установил новый аукционный рекорд для картины художника, который известен вообще-то как скульптор. После шквала международных предложений картина более чем удвоила свой эстимейт и достигла $2,9 млн.