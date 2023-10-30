1,6 тысячи рублей составил средний чек покупок по системе быстрых платежей Банка России (СБП) в третьем квартале, сообщил ЦБ. Доля покупок товаров и услуг в общем количестве операций в СБП за год выросла с 13% до 24%. Число предприятий торговли и сервиса, где можно расплатиться по СБП, выросло за квартал на 20% — до 1,3 млн единиц, из них МСП — более 1 млн (см. также с. 8). Однако средний чек покупки через СБП втрое меньше среднего перевода (5,2 тыс. руб.). Хотя СБП становится удобным инструментом для оплаты покупок с помощью телефона, крупные траты граждане предпочитают совершать по картам. В случае расчетов по СБП комиссия для продавца ниже и покупатели лишаются доступа к бонусным программам банков.