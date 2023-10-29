13-й тур
«Рубин»—«Балтика» 1:0
Вада, 89
«Факел»—«Спартак» 2:0
Марков, 70 (пен.); Максимов, 84. Удаление: Бабич («Спартак»), 70 (2 ж. к.)
«Крылья Советов»—«Оренбург» 1:1
Гарре, 24 — Матиас Перес, 66
«Ростов»—«Локомотив» 1:0
Щетинин, 3
«Зенит»—«Ахмат» 2:1
Сергеев, 32; Кассьерра, 37 — Конате, 24
«Пари Нижний Новгород»—«Сочи» 1:0
Калинский, 38. Незабитые пенальти: Дркушич, 63; Нобоа (оба — «Сочи»), 90+3
«Динамо»—«Урал» 2:1
Тюкавин, 42; Бителло, 61 — Ишков, 90+5
ЦСКА—«Краснодар» 1:0
Чалов, 41
Турнирная таблица
В Н П М О
1. «Краснодар» 8 4 1 21:8 28
2. «Зенит» 8 2 3 27:13 26
3. «Крылья Советов» 6 4 3 27:18 22
4. «Динамо» 5 6 2 19:16 21
5. ЦСКА 5 6 2 23:17 21
6. «Нижний Новгород» 6 2 5 12:11 20
7. «Спартак» 6 2 5 18:20 20
8. «Локомотив» 5 5 3 18:17 20
9. «Ростов» 4 4 5 21:24 16
10. «Урал» 4 4 5 14:20 16
11. «Рубин» 4 4 5 12:20 16
12. «Факел» 4 3 6 11:15 15
13. «Ахмат» 3 3 7 13:17 12
14. «Оренбург» 3 3 7 15:21 12
15. «Балтика» 3 2 8 12:19 11
16. «Сочи» 3 0 10 13:20 9