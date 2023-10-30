Наука не по проекту

Механизмы проектного управления внедрены только в трети вузов, НИИ и коммерческих организаций науки. Это показал опрос, проведенный Институтом статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ (участие в нем приняли представители 577 университетов и научных организаций — руководители или их заместители по научной деятельности). Между тем госпрограмма научно-технологического развития (акцент в ней, напомним, сделан на поддержке создания конечных продуктов и технологий) предполагает принципы именно проектного управления, напоминают эксперты.

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В ИСИЭЗ отмечают, что проектный подход в большей степени принят у многозадачных организаций: его механизмы внедрили половина вузов (51,6%) и коммерческих организаций науки в форме АО, ООО и ФГУПов (50%). Для научно-исследовательских институтов (НИИ) этот показатель втрое ниже — 16,9%. В этих условиях основной инструмент управления научно-технической деятельностью у большинства организаций — стратегии или программы. Чаще всего их разрабатывают вузы (85,3%). Собственные ключевые показатели эффективности, независимые от государственных процедур оценки результативности, активнее применяют вузы и научные учреждения (71,4% и 70,3%). Коммерческие компании науки и ФГУПы делают это несколько реже — в 62,5% случаев.

На обратную связь от сотрудников при управлении чаще опираются вузы и научные учреждения (67,7% и 67,2%), у научных организаций этот показатель составляет 57,1%. Долгосрочные (от пяти лет) программы проведения исследований и разработок применяются еще реже. Финансировать их из собственных средств в течение многих лет планирует в среднем лишь каждая пятая организация (21,3%). Эксперты отмечают, что при этом большинство бюджетных источников финансирования не рассчитаны на длительные сроки.

Директор Центра научно-технической, инновационной и информационной политики ИСИЭЗ Михаил Гершман полагает, что у организаций науки, безусловно, есть потенциал для улучшения практик управления — многие в этой сфере все еще работают по старинке. «Добиваться целей по обеспечению технологического суверенитета без изменения подходов к управлению будет проблематично»,— полагает Михаил Гершман.

Венера Петрова