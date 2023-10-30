Под Москвой сгущаются трассы

Подмосковные власти готовят проект новой дороги: Восточная хорда на северо-востоке региона соединит недавно открытую М-12 и строящуюся Мытищинскую хорду. В правительстве Московской области не исключили, что будут привлекать для строительства частные средства. Однако инвесторов пока не нашлось. Эксперты обращают внимание, что при действующей ключевой ставке экономика проекта «непривлекательна» для участников рынка. Другие, впрочем, уверены, что «хорошо проработанные» проекты востребованы даже в сложных экономических условиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

О планах строительства 39-километровой новой трассы в Подмосковье “Ъ” рассказали в региональном минтрансе. «Восточная хорда — это перспективная дорога, которая в будущем соединит Ярославское шоссе и трассу М-12,— отметили в ведомстве.— Она пройдет через городские округа Ивантеевка, Фрязино, Богородский, Лосино-Петровский, Щелково. Основная ее цель — улучшение транспортной доступности вышеперечисленных городских округов, а также хордовых связей между вылетными магистралями».

Технические параметры проекта пока не обнародованы, проектно-сметная документация еще не готова. «Рассматриваются разные варианты реализации объекта, в том числе с привлечением внебюджетных источников,— сообщили в подмосковном минтрансе.— В настоящее время заинтересованные инвесторы отсутствуют. Оценка стоимости строительства дороги не проводилась, сроки строительства не определены».

Ранее были известны лишь отдельные детали проекта. Так, на одном из видеосюжетов, выложенных в соцсеть губернатором Московской области Андреем Воробьевым летом 2022 года, в кадр попала карта, где был отмечен примерный маршрут Восточной хорды. В декабре 2022 года Мособлархитектура распорядилась готовить планировки территории для строительства дороги Тарасовка—Ивантеевка, которая, судя по всему, является одним из этапов хорды.

«В северо-восточном секторе ближнего Подмосковья расположена крупная агломерация Мытищи—Королев—Ивантеевка—Щелково—Фрязино, а транспортных связей недостаточно,— поясняет необходимость прокладки дороги член Общественного совета при областном минтрансе Андрей Мухортиков.— Существующие дороги шириной по две полосы проходят по жилым массивам. Строительство новой дороги в перспективе создаст удобный транзитный коридор от Ярославского шоссе до М-7 "Волга", позволив вывести часть транзита с жилых улиц». Основными рисками на этапе строительства эксперт называет прохождение трассы в зоне достаточно плотной жилой застройки и необходимость выкупа из-за этого большого количества земельных участков.

«Московская область имеет значительный опыт реализации проектов в рамках государственно-частного партнерства,— говорит исполнительный директор Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов Вадим Калинин.— Однако при действующей ключевой ставке экономика проекта становится непривлекательной для инвесторов. Необходимо создавать условия для инвесторов, в том числе при помощи механизма субсидирования процентной ставки по кредитам. Наиболее оптимальной в текущих условиях можно считать льготную ставку в размере около 5% годовых для реализации крупных транспортных проектов».

«Хорошо проработанные проекты, как показывает практика, востребованы у инвесторов даже в непростых экономических условиях»,— полагает заведующий лабораторией инфраструктурных и пространственных исследований Института отраслевых рынков и инфраструктуры РАНХиГС Юрий Пономарев. Он приводит в пример выпуск правительством Москвы зеленых инфраструктурных облигаций в 2021 году: привлеченные средства власти использовали для финансирования строительства Большой кольцевой линии метро и закупки электробусов. Наибольшие шансы на реализацию по концессии с эксплуатацией на платной основе как раз у крупных дорожных проектов, добавляет Андрей Мухортиков, но главная проблема в долгом сроке окупаемости вложений — от 15 лет и выше.

За пределами МКАД, на территории Московской области и Москвы, реализуется несколько крупных автодорожных объектов. Столичные власти возводят трассу Солнцево—Бутово—Варшавское шоссе (частично уже готова, а в 2026 году будет достроена), которая перетекает в областную платную Южно-Лыткаринскую автодорогу (запуск обещан в 2025 году). Подмосковье также возводит платную Мытищинскую хорду (ее должны открыть в 2024 году и соединят с будущей Восточной хордой). Параллельно регион готовит проект платного дублера Егорьевского шоссе: в минтрансе области “Ъ” рассказали, что в 2024 году начнется изъятие земельных участков, строительство завершится в 2028 году. Росавтодор строит на М-5 обходы Октябрьского, Ульянино и Непецино (завершение в 2024 году) и переводит из двухполосного в четырехполосный формат «большую бетонку» А-108. Госкомпания «Автодор» строит развязку ЦКАД с Можайским шоссе в районе Малых Вязем (2024 год) и готовит к дальнейшему расширению трассу М-1.

Иван Буранов