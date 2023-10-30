СБП сдала металлолом

Переводы от юрлиц физлицам через систему быстрых платежей (СБП) в этом году растут опережающими темпами и в третьем квартале превзошли прошлогодний показатель в пять раз. Заметную роль в этом росте сыграли акция НСПК с кэшбэком за покупки по СБП, закон о безналичной оплате сданного металлолома, рост числа самозанятых и популярность гарантированных сделок на сайтах объявлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В конце прошлой недели Банк России опубликовал статистику третьего квартала по СБП. Согласно ей, второй квартал подряд растут переводы от юрлиц физлицам. Если в первом квартале этого года по отношению к четвертому кварталу прошлого года этот рост был на 1,6 млрд руб., до 44,8 млрд руб. (3,7%), то во втором квартале по отношению к первому кварталу он составил 14,3 млрд руб. (31,9%,), а в третьем квартале оказался еще больше — 18,7 млрд руб. (31,6%), увеличившись до 77,8 млрд руб. Как пояснили “Ъ” в ЦБ, сегодня существует возможность осуществлять перевод заработной платы с помощью СБП, и некоторые организации осуществляют такие выплаты, но статистика этих выплат в общей сумме не ведется.

Стоит отметить, что год назад в третьем квартале 2022 года объем переводов от юрлиц гражданам был почти в пять раз ниже — 15,6 млрд руб. Такой существенный рост участники рынка объясняют различными факторами. Так, по их мнению, СБП активно используют страховщики и микрофинансовые организации (МФО), перечисляя средства своим клиентам. Правда, как рассказал “Ъ” председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев, доля переводов заемщикам через СБП у МФО сегодня несущественная. Во Всероссийском союзе страховщиков “Ъ” сообщили, что страховые компании пользуются этим сервисом, если платеж можно осуществить через СБП, поскольку это удобно.

Банкиры подтверждают тенденцию. В Альфа-банке “Ъ” рассказали, что сервисом в основном пользуются клиенты из среднего бизнеса и только в октябре оборот в среднем бизнесе составил более 1,5 млрд руб. В свою очередь, замруководителя блока среднего и малого бизнеса ПСБ Кирилл Тихонов отмечает, что объемы таких операций в банке растут в среднем на 10% ежемесячно, а механизм оплаты В2С по СБП пользуется популярностью в сегменте микро- и малого бизнеса. По словам руководителя департамента корпоративного цифрового бизнеса ВТБ Спартака Солонина, банк фиксирует постоянный рост числа и объемов переводов по СБП для расчетов юрлиц с самозанятыми. «За девять месяцев этого года количество пользователей сервиса выросло в шесть раз, а сумма выплат приблизилась к 1 млрд руб., и чаще всего сервисом пользуются компании из сферы торговли и строительства»,— сообщил он. По словам исполнительного директора по эквайрингу и инновационным проектам банка «Русский стандарт» Инны Емельяновой, одним из драйверов роста B2C-переводов стал старт акции с кэшбэком за оплату покупок с помощью СБП, которая имеет заметный успех как у торгово-сервисных предприятий, так и стимулирует популярность оплаты через СБП (по QR-коду или NFC) у покупателей.

Замдиректора департамента малого бизнеса Росбанка Виталий Паршин обращает внимание на то, что приближается вступление в силу закона о строго безналичных выплатах средств физическим лицам, сдающим металлолом. «Мы отмечаем интерес к данному сервису, подготовленному нашим банком, как раз со стороны компаний, принимающих лом у населения»,— говорит он.

Объем переводов по СБП от юрлиц физическим лицам с начала года увеличился в семь раз, и одной из причин этого стал рост популярности гарантированных сделок, говорит директор Делобанка Ирина Кузьмина. «При покупке на сайтах объявлений ради безопасности вы отправляете деньги на спецсчет гаранта (обычно — самой платформы), а уже при получении посылки деньги уходят продавцу, по сути, сделка совершается между двумя физлицами, но технически перевод осуществляет юрлицо, выступающее гарантом»,— говорит она. «Подобная технология была запущена давно, но на старте играла роль прежде всего канала получения денег за возвращенный товар,— говорит независимый эксперт Максим Митусов.— В дальнейшем банки поняли, что это вполне самостоятельный продукт, который может быть коммерчески успешным».

Максим Буйлов, Юлия Пославская