«Зенит» обыграл в субботу «Ахмат» на «Газпром Арене» 2:1. Это победа стала для команды Сергея Семака третьей подряд в Российской премьер-лиге, и она продолжает преследовать лидирующий «Краснодар». Один из голов забил колумбийский форвард Матео Кассьерра, который укрепил свои позиции в споре бомбардиров: на его счету 10 мячей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Один из голов забил колумбийский форвард ФК «Зенит» Матео Кассьерра (справа)

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Один из голов забил колумбийский форвард ФК «Зенит» Матео Кассьерра (справа)

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

«Зенит» играл с «Ахматом» до этого в Кубке России. И там обыграл грозненцев сначала дома 2:0, а потом в столице Чеченской республики — все решила серия пенальти (основное время закончилось со счетом 3:3). Интересно, что в этих играх «Ахматом» руководили разные тренеры. В Петербург команду из Грозного привозил Сергей Ташуев, а потом бело-зеленых возглавил Мирослав Ромащенко, бывший игрок «Спартака», много лет работавший помощником Станислава Черчесова в его штабе. К слову, Ташуев возглавил «Факел», и перед началом матча между «Зенитом» и «Ахматом» воронежцы обыграли дома «Спартак» 2:0, подняв настроение болельщикам «Зенита». Но испортив его поклонникам «Ахмата», так как с этой командой «Ахмат» ведет борьбу за выживание.

С новым тренером у команды из Чечни тоже не ладится, хотя говорят, что «Ахмат» — сила. До приезда в Петербург она не могла выиграть в пяти турах подряд. И начали матч гости резво, решив прервать эту серию в дуэли с «Зенитом». На 24-й минуте ивуарийский форвард «Ахмата» Мохамед Конате убежал со своей половины поля от всех защитников сине-бело-голубых, обыграл вратаря Дениса Адамова и закатил мяч в пустые ворота. Гол выглядел комично: сначала ошибся Нуралы Алип, затем Родригао не смог выбить мяч из-под ног Конате, а Адамов выбежал чуть ли не к центру поля, пытаясь успеть к мячу, но тоже не рассчитал. Место в воротах «Зенита» Адамов занял потому, что Михаил Кержаков, другой вратарь, еще восстанавливается после травмы, а Александр Васютин, еще один страж ворот, приболел. Адамов на этом этапе выиграл конкуренцию.

К чести «Зенита», он довольно быстро отыгрался. Сначала Иван Сергеев, воспользовавшись ударом Клаудиньо и ошибкой защитников «Ахмата», с близкого расстояния «расстрелял» голкипера Гиорги Шелия. Форвард посвятил гол одному из своих первых тренеров Владимиру Голубинскому, который умер накануне матча «Зенита» и «Ахмата». Сергеев стал участником и второго гола хозяев, сделав передачу через все поле на правый фланг, где мяч подхватил Мантуан, нашедший в штрафной Кассьерру — колумбиец вколотил мяч уже в пустые ворота. Гол стал десятым для Матео со старта чемпионата, он и лидирует в списке бомбардиров.

Во втором тайме на поле уже шла более вязкая борьба. «Зенит» держал счет, огрызаясь контратаками, часть из которых были острыми, а футболисты «Ахмата» старались спасти хотя бы ничью. Но им не хватило ни мастерства, ни везения. После перерыва вратарь и оборона «Зенита» играли надежно.

По окончании матча главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснял, почему команда пока отстает от «Краснодара» — в предыдущих чемпионатах петербуржцы к этой части дистанции (прошло 13 туров) лидировали. Тут и уход Малкома с Кузяевым, и перестройка схемы игры, и травмы игроков (в матче с «Ахматом» не смогли сыграть Марио Фернандес и Вячеслав Караваев, оба правые защитники). Ну и в конце концов, нельзя всегда лидировать, это спорт, сказал Семак.

Сократить отставание от «быков», как называют «Краснодар», зенитовцы смогут 11 ноября: в этот день они примут южан на «Газпром Арене» в рамках 15-го тура. А до этого игрокам «Зенита» предстоит еще поездка в Калининград, где они сыграют с «Балтикой» 4 ноября.

Перед матчами чемпионата сине-бело-голубые встретятся в Кубке России с «Крыльями Советов»»: встреча пройдет 31 октября на «Газпром Арене». Наверняка на стадион придут самые активные фанаты «Зенита», как было и в предыдущих матчах: на играх Кубка не требуется Fan ID — пресловутый «паспорт болельщика».

Кирилл Легков