Во Всеволожском районе восстановят права более 500 обманутых дольщиков

АНО «Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области» заключила договоры генерального подряда для завершения строительства двух проблемных объектов во Всеволожском районе: ЖК «Янинский каскад-5» и ЖК «Оранж». «Янинский каскад-5» начинало строить ООО «А-Лекс» Валерия Федорова, признанное банкротом в прошлом году и привлекшее средства 251 дольщика. Перед 258 покупателями «Оранжа» обязательства не выполнило ООО «ЛОСК 1» Николая Патрикеева. Оба объекта должны быть сданы в конце года. Всего в регионе сегодня остается более 11 тыс. обманутых участников долевого строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Октябрь 2023. ЖК «Янинский каскад-5»

Фото: сайт «Жилые комплексы» Октябрь 2023. ЖК «Янинский каскад-5»

Фото: сайт «Жилые комплексы»

Работы в ЖК «Янинский каскад-5» и «Оранж» будут выполнены за счет частных инвестиций, привлеченных региональным правительством. АНО «Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области» выступает техническим заказчиком работ. «У нас очень сжатые сроки для завершения строительства. Чтобы не терять время, было принято решение вести параллельную работу сразу по двум направлениям: произвести корректировку проектной документации, а одновременно с этим начать строительно-монтажные работы и оформление комплекта документов, необходимых для подключения домов к внешним коммуникациям»,— рассказал генеральный директор дирекции Александр Моргун.

Строительство пятого корпуса ЖК «Янинский каскад» на 251 квартиру общей площадью 13,2 тыс. кв. м начинало ООО «А-Лекс». В прошлом году оно было признано банкротом. Летом текущего года на полях ПМЭФ-2023 правительство Ленинградской области подписало соглашение о взаимодействии с федеральным застройщиком «А101» с объемом инвестиций в 92 млрд рублей. Эти средства запланированы на возведение десяти школ и трех детских садов во Всеволожском и Ломоносовском районах Ленобласти, где «А101» реализует свои проекты (см. «Ъ-СПб» от 22.09.2022), а также на помощь обманутым покупателям квартир в «Янинском каскаде-5».

ЖК «Оранж» начинало строить ООО «ЛОСК 1», однако, как следует из сведений федерального ресурса «Наш дом.рф», сроки передачи объекта долевого строительства были нарушены более чем на шесть месяцев и объект был признан проблемным. Дом рассчитан на 258 квартир общей площадью более 9 тыс. кв. м. Оба проблемных объекта находятся на высокой стадии готовности, строители планируют сдать их до конца 2023 года.

По данным пресс-службы строительного блока областного правительства, с начала этого года в Ленобласти в правах восстановлены свыше 4,3 тыс. граждан из 27 долгостроев. Сегодня в Ленинградской области зарегистрировано 76 проблемных объектов — более 11 тыс. обманутых граждан. Строительство 30 домов завершит региональный фонд защиты обманутых дольщиков, восстановить права граждан из 23 объектов планируется через механизм компенсаций. Права граждан в оставшихся объектах будут восстановлены через иные механизмы, в том числе завершение строительства с помощью привлеченных инвесторов.

Александра Тен