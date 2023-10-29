Суд США обязал Bayer выплатить $175 млн по иску о канцерогенности ее продукции

Суд в Филадельфии постановил, что германский химический концерн Bayer должен выплатить $175 млн по иску местного жителя Эрнеста Каранчи, обвинявшего компанию в том, что производимый ею гербицид Roundup вызвал у него лимфому. Bayer должна будет выплатить ему $25 млн в качестве компенсации, кроме того, компания заплатит $150 млн в качестве штрафа. В Bayer заявили, что не согласны с постановлением и собираются подать на него апелляцию.

Bayer находится в центре многочисленных судебных процессов из-за Roundup уже не первый год — с 2018-го, когда немецкий концерн купил американскую компанию Monsanto, непосредственного производителя Roundup. В 2020 году Bayer урегулировала большинство таких исков — около 100 тыс., согласившись заплатить почти $11 млрд. При этом около 40 тыс. исков против компании все еще находятся в процессе рассмотрения.

Яна Рождественская