Reuters: покушение на экс-депутата Рады Царева было спецоперацией СБУ

Покушение в Ялте на бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, получившего тяжелые ранения в ночь на сегодня, 27 октября, было спецоперацией Службы безопасности Украины, сообщает Reuters со ссылкой на источник в украинской разведке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Царев в 2014 году

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Олег Царев в 2014 году

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

О том, что покушение на господина Царева является спецоперацией СБУ, также сообщают со ссылкой на источники украинские СМИ, в том числе «Бабель», «Укринформ», «Украинская служба BBC» и «Украинская правда». Собеседники изданий утверждают, что в бывшего депутата попали двумя выстрелами из огнестрельного оружия.

Ранее сегодня источник в правоохранительных органах сообщил «Ъ», что на проживающего в Ялте Олега Царева было совершено покушение. Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в господина Царева стреляли, сейчас его состояние очень тяжелое.

ФСБ возбудила уголовного дело по ст. 277 УК («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля»). В то же время председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил крымскому управлению комитета начать свое расследование. Как сообщили «Ъ» источники, Олег Царев находится на лечении под усиленной охраной. Если состояние раненого будет ухудшаться, его санавиацией отправят в столицу.

53-летний Олег Царев был депутатом Верховной рады с 2002 по 2014 год. В 2014 году выдвигался на выборы президента Украины, но впоследствии снял свою кандидатуру. В ходе военного конфликта на востоке Украины перешел на сторону «Народного ополчения Донбасса». Сейчас он является соучредителем и директором санатория имени Кирова в Ялте.

Подробнее о покушении — в материале «Санаторно-курортное покушение».