«Мы ваш фарт»

На прошлой неделе светских мероприятий было так много, как будто на этой неделе все действительно улетят на каникулы по случаю длинных выходных. Но ведь мы уже выучили, что не все и не на каникулы, поэтому и на этой неделе будет куда сходить пропустить по коктейлю под каким-то более или менее надуманным предлогом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В начале недели за явку соперничали два мероприятия: так называемый секретный ужин Яны Рудковской в Baccarat Cristal Room и четырехлетие кабаре Crave. За годы работы кабаре успело, как это принято называть, завоевать любовь публики. В дни, когда нет фотографов и светских гостей, сюда регулярно заглядывают соседи со Старой и Новой площадей. И даже в конкуренции с ужином госпожи Рудковской вечером вторника в кабаре была вполне убедительная публика: редко куда-то выходящий Игорь Крутой, Сергей Капков, Андрей Фомин, Аня Чиповская, Анна Брострем, Ольга Карпуть. Гостям вновь показали авиашоу Crave Airlines, а на десерт дали тизер новой шоу-программы «Табу». Тем временем в Baccarat госпожа Рудковская показывала, что будет, если она пообещает вечер «как при "Татлере"». Действительно, получилось очень похоже: светские гранд-дамы в вечерних платьях, Игорь Верник в сменке у микрофона, певица Валерия в золоте с золотыми хитами, ну и презентация коллаборации госпожи Рудковской с отечественным косметическим брендом Le Mousse в качестве действительной причины этого «секретного ужина». О бренде было рассказано следующее: его основательница — Ольга Нечаева из Волгограда. «И она сама, без всяких крыш и богатых родителей, все сделала»,— искренне удивлялась госпожа Рудковская. До сих пор бренд работал в сегменте массмаркета (не дороже 1500 руб. за единицу товара) и продавался через Ozon, но в сотрудничестве с Яной Рудковской замахнулся на космецевтику и приблизился к премиальному ценнику и дизайну упаковки. Конечно, собравшиеся дамы, среди которых были владелица «Золотой Балки» Снежанна Георгиева и владелица ювелирного бренда Yana Яна Расковалова, наверняка с удовольствием послушали бы, как госпоже Нечаевой удалось проделать такой путь в бизнесе всего за пару лет, да еще и «без крыши». Однако у Ольги Нечаевой был другой план на вечер. Она пришла сюда, чтобы вместе со своей коллаборанткой приготовить прямо в шумном зале ресторана увлажняющую сыворотку. Ни изысканный ужин, ни велеречивые тосты господина Верника не могли ее сбить с толку. Кстати, она единственная пришла на этот ужин не в black tie, а в черном брючном костюме. Видимо, так и куется успех. Госпожа Рудковская пообещала что-то такое, в татлеровском духе, устраивать каждый месяц. А там уж выйдет журнал «Москвичка», и о «Татлере» можно будет не вспоминать.

Ну а пока можно действительно вспомнить о «Татлере»: в минувшую среду исполнился ровно год, как в СИЗО находится его последний главред Ариан Романовский. Вместе с Кириллом Сухановым и Тамерланом Бигаевым его обвиняют в вымогательстве у Сергея Чемезова. В этот же вечер на сцене «Октября» вся в белом царила Тина Канделаки. Из десятого ряда ею любовался супруг Василий Бровко, советник господина Чемезова. Рука об руку с ним сидел Андрей Луговой. В этот вечер телеканал ТНТ отмечал 25-летие. Точнее, гости получили приглашение на день рождения канала, а попали на презентацию нового телесезона для рекламодателей. Это несколько обескуражило тех, кто не работает на ТНТ и не планирует размещать там рекламу. Ну, например, Александр Масляков-младший. «Посмотрите, как вы выросли с тех пор, как разместились у нас! Мы ваш фарт!» — заклинала рекламодателей госпожа Канделаки.

В это же время в ЦУМе шло сезонное Fashion Show, а в ресторане Selfie Ирина Зарькова и шеф Анатолий Казаков давали ужин в честь трюфельного урожая. Трюфель определенно уродился! Господин Казаков талантливо приправил им все шесть подач, включая десерт с хурмой. В числе почитателей трюфеля оказались глава ИРИ Алексей Гореславский, главред долгожданной «Москвички» Дарина Алексеева, почему-то тут, а не в «Кофемании» через дорогу обнаружился Георгий Лобушкин. Беседы были особенно нейтральны.

Главным событием недели все же стало 125-летие МХТ имени Чехова. По этому поводу давали премьеру спектакля Дениса Азарова «9 ряд. 10, 11 место». Перед режиссером стояла нетривиальная задача подготовить к юбилею не капустник и не театрализованную историческую справку, а спектакль, который войдет в репертуар МХТ. И он решил поговорить о любви, которая в самых разных конфигурациях пронизывает МХТ все 125 лет, причем при любом режиме. В итоге режиссер так увлекся, что говорил о любви три часа с антрактом. Из зала внимали Дария и Антон Златопольские, Софья и Константин Эрнст, Татьяна Навка, Владимир Толстой, Михаил Швыдкой, актеры МХТ разных созывов. Впрочем, наиболее убедительной на сцене получилась любовь к шаурме. Выходя на фуршет в фойе, гости говорили о том, как здорово было бы получить ее прямо сейчас, но, увы, в программе были стандартные закуски и пирожки.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”