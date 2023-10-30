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Коммерсантъ FM
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«Мы ваш фарт»

Евгения Милова о светской жизни

На прошлой неделе светских мероприятий было так много, как будто на этой неделе все действительно улетят на каникулы по случаю длинных выходных. Но ведь мы уже выучили, что не все и не на каникулы, поэтому и на этой неделе будет куда сходить пропустить по коктейлю под каким-то более или менее надуманным предлогом.

Евгения Милова

Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В начале недели за явку соперничали два мероприятия: так называемый секретный ужин Яны Рудковской в Baccarat Cristal Room и четырехлетие кабаре Crave. За годы работы кабаре успело, как это принято называть, завоевать любовь публики. В дни, когда нет фотографов и светских гостей, сюда регулярно заглядывают соседи со Старой и Новой площадей. И даже в конкуренции с ужином госпожи Рудковской вечером вторника в кабаре была вполне убедительная публика: редко куда-то выходящий Игорь Крутой, Сергей Капков, Андрей Фомин, Аня Чиповская, Анна Брострем, Ольга Карпуть. Гостям вновь показали авиашоу Crave Airlines, а на десерт дали тизер новой шоу-программы «Табу». Тем временем в Baccarat госпожа Рудковская показывала, что будет, если она пообещает вечер «как при "Татлере"». Действительно, получилось очень похоже: светские гранд-дамы в вечерних платьях, Игорь Верник в сменке у микрофона, певица Валерия в золоте с золотыми хитами, ну и презентация коллаборации госпожи Рудковской с отечественным косметическим брендом Le Mousse в качестве действительной причины этого «секретного ужина». О бренде было рассказано следующее: его основательница — Ольга Нечаева из Волгограда. «И она сама, без всяких крыш и богатых родителей, все сделала»,— искренне удивлялась госпожа Рудковская. До сих пор бренд работал в сегменте массмаркета (не дороже 1500 руб. за единицу товара) и продавался через Ozon, но в сотрудничестве с Яной Рудковской замахнулся на космецевтику и приблизился к премиальному ценнику и дизайну упаковки. Конечно, собравшиеся дамы, среди которых были владелица «Золотой Балки» Снежанна Георгиева и владелица ювелирного бренда Yana Яна Расковалова, наверняка с удовольствием послушали бы, как госпоже Нечаевой удалось проделать такой путь в бизнесе всего за пару лет, да еще и «без крыши». Однако у Ольги Нечаевой был другой план на вечер. Она пришла сюда, чтобы вместе со своей коллаборанткой приготовить прямо в шумном зале ресторана увлажняющую сыворотку. Ни изысканный ужин, ни велеречивые тосты господина Верника не могли ее сбить с толку. Кстати, она единственная пришла на этот ужин не в black tie, а в черном брючном костюме. Видимо, так и куется успех. Госпожа Рудковская пообещала что-то такое, в татлеровском духе, устраивать каждый месяц. А там уж выйдет журнал «Москвичка», и о «Татлере» можно будет не вспоминать.

Ну а пока можно действительно вспомнить о «Татлере»: в минувшую среду исполнился ровно год, как в СИЗО находится его последний главред Ариан Романовский. Вместе с Кириллом Сухановым и Тамерланом Бигаевым его обвиняют в вымогательстве у Сергея Чемезова. В этот же вечер на сцене «Октября» вся в белом царила Тина Канделаки. Из десятого ряда ею любовался супруг Василий Бровко, советник господина Чемезова. Рука об руку с ним сидел Андрей Луговой. В этот вечер телеканал ТНТ отмечал 25-летие. Точнее, гости получили приглашение на день рождения канала, а попали на презентацию нового телесезона для рекламодателей. Это несколько обескуражило тех, кто не работает на ТНТ и не планирует размещать там рекламу. Ну, например, Александр Масляков-младший. «Посмотрите, как вы выросли с тех пор, как разместились у нас! Мы ваш фарт!» — заклинала рекламодателей госпожа Канделаки.

В это же время в ЦУМе шло сезонное Fashion Show, а в ресторане Selfie Ирина Зарькова и шеф Анатолий Казаков давали ужин в честь трюфельного урожая. Трюфель определенно уродился! Господин Казаков талантливо приправил им все шесть подач, включая десерт с хурмой. В числе почитателей трюфеля оказались глава ИРИ Алексей Гореславский, главред долгожданной «Москвички» Дарина Алексеева, почему-то тут, а не в «Кофемании» через дорогу обнаружился Георгий Лобушкин. Беседы были особенно нейтральны.

Главным событием недели все же стало 125-летие МХТ имени Чехова. По этому поводу давали премьеру спектакля Дениса Азарова «9 ряд. 10, 11 место». Перед режиссером стояла нетривиальная задача подготовить к юбилею не капустник и не театрализованную историческую справку, а спектакль, который войдет в репертуар МХТ. И он решил поговорить о любви, которая в самых разных конфигурациях пронизывает МХТ все 125 лет, причем при любом режиме. В итоге режиссер так увлекся, что говорил о любви три часа с антрактом. Из зала внимали Дария и Антон Златопольские, Софья и Константин Эрнст, Татьяна Навка, Владимир Толстой, Михаил Швыдкой, актеры МХТ разных созывов. Впрочем, наиболее убедительной на сцене получилась любовь к шаурме. Выходя на фуршет в фойе, гости говорили о том, как здорово было бы получить ее прямо сейчас, но, увы, в программе были стандартные закуски и пирожки.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”

Фотогалерея

Светская хроника

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Певица Zivert (Юлия Зиверт) во время презентации нового альбома «В мире веселых»

Певица Zivert (Юлия Зиверт) во время презентации нового альбома «В мире веселых»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Блогер Александр Поверин и певица Клава Кока на презентации нового альбома певицы Zivert «В мире веселых»

Блогер Александр Поверин и певица Клава Кока на презентации нового альбома певицы Zivert «В мире веселых»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Певица Ева Польна (справа) на презентации нового альбома певицы Zivert «В мире веселых»

Певица Ева Польна (справа) на презентации нового альбома певицы Zivert «В мире веселых»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Певец Jony (Джахид Гусейнли) на презентации нового альбома певицы Zivert «В мире веселых»

Певец Jony (Джахид Гусейнли) на презентации нового альбома певицы Zivert «В мире веселых»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Телеведущая Юлия Барановская на презентации нового альбома певицы Zivert «В мире веселых»

Телеведущая Юлия Барановская на презентации нового альбома певицы Zivert «В мире веселых»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Солист группы Uma2rman Владимир Крестовский на презентации нового альбома певицы Zivert «В мире веселых»

Солист группы Uma2rman Владимир Крестовский на презентации нового альбома певицы Zivert «В мире веселых»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Телеведущая Яна Чурикова на презентации нового альбома певицы Zivert «В мире веселых»

Телеведущая Яна Чурикова на презентации нового альбома певицы Zivert «В мире веселых»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Основатель коммуникационного агентства D2 Marketing Solutions Дмитрий Дудинский на презентации нового альбома певицы Zivert «В мире веселых»

Основатель коммуникационного агентства D2 Marketing Solutions Дмитрий Дудинский на презентации нового альбома певицы Zivert «В мире веселых»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Блогер Юлия Гаврилина на презентации нового альбома певицы Zivert «В мире веселых»

Блогер Юлия Гаврилина на презентации нового альбома певицы Zivert «В мире веселых»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Актеры Анна Чиповская и Денис Самойлов на праздновании дня рождения театра Crave и презентации шоу Taboo

Актеры Анна Чиповская и Денис Самойлов на праздновании дня рождения театра Crave и презентации шоу Taboo

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Телеведущая Катя Гусева на презентации шоу Taboo в театре Crave

Телеведущая Катя Гусева на презентации шоу Taboo в театре Crave

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Продюсер Андрей Фомин на презентации шоу Taboo в театре Crave

Продюсер Андрей Фомин на презентации шоу Taboo в театре Crave

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Композитор Игорь Крутой на презентации шоу Taboo в театре Crave

Композитор Игорь Крутой на презентации шоу Taboo в театре Crave

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актриса Мария Кравченко на презентации шоу Taboo в театре Crave

Актриса Мария Кравченко на презентации шоу Taboo в театре Crave

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Блогер Адель Бикулова на презентации шоу Taboo в театре Crave

Блогер Адель Бикулова на презентации шоу Taboo в театре Crave

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Рэпер ST (Александр Степанов) на презентации шоу Taboo в театре Crave

Рэпер ST (Александр Степанов) на презентации шоу Taboo в театре Crave

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Рэпер T-Killah (Александр Тарасов) и его супруга, журналистка Мария Тарасова на презентации шоу Taboo в театре Crave

Рэпер T-Killah (Александр Тарасов) и его супруга, журналистка Мария Тарасова на презентации шоу Taboo в театре Crave

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Певица Жасмин (в центре) на презентации шоу Taboo в театре Crave

Певица Жасмин (в центре) на презентации шоу Taboo в театре Crave

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Шоумен Александр Ревва и его супруга Анжелика на презентации шоу Taboo в театре Crave

Шоумен Александр Ревва и его супруга Анжелика на презентации шоу Taboo в театре Crave

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Блогер Алексей Жидковский (второй справа) на презентации шоу Taboo в театре Crave

Блогер Алексей Жидковский (второй справа) на презентации шоу Taboo в театре Crave

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Председатель совета директоров Московского центра урбанистики Сергей Капков на презентации шоу Taboo в театре Crave

Председатель совета директоров Московского центра урбанистики Сергей Капков на презентации шоу Taboo в театре Crave

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Телеведущая Алла Михеева (в центре) на презентации шоу Taboo в театре Crave

Телеведущая Алла Михеева (в центре) на презентации шоу Taboo в театре Crave

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Артисты балета Игорь Цвирко и Кристина Кретова на презентации шоу Taboo в театре Crave

Артисты балета Игорь Цвирко и Кристина Кретова на презентации шоу Taboo в театре Crave

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актриса Екатерина Шпица на презентации шоу Taboo в театре Crave

Актриса Екатерина Шпица на презентации шоу Taboo в театре Crave

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Владелица компании PR International Светлана Бондарчук и ее супруг, глава дизайнерского агентства Bestinspace Design Сергей Харченко на праздновании дня рождения театра Crave и презентации шоу Taboo

Владелица компании PR International Светлана Бондарчук и ее супруг, глава дизайнерского агентства Bestinspace Design Сергей Харченко на праздновании дня рождения театра Crave и презентации шоу Taboo

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актриса Екатерина Шпица (слева) и блогер, супруга рэпера ST Ассоль Васильева на праздновании дня рождения театра Crave

Актриса Екатерина Шпица (слева) и блогер, супруга рэпера ST Ассоль Васильева на праздновании дня рождения театра Crave

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Директор по развитию компании Bosco Di Cilegi Константин Андрикопулос и его супруга Ольга на презентации шоу Taboo в театре Crave

Директор по развитию компании Bosco Di Cilegi Константин Андрикопулос и его супруга Ольга на презентации шоу Taboo в театре Crave

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Соосновательница Telegram-канала «Антиглянец» Наталия Архангельская на показе TSUM Fashion Show

Соосновательница Telegram-канала «Антиглянец» Наталия Архангельская на показе TSUM Fashion Show

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Главный редактор U Magazine Юрате Гураускайте (справа) на показе TSUM Fashion Show

Главный редактор U Magazine Юрате Гураускайте (справа) на показе TSUM Fashion Show

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: глава департамента по связям с общественностью компании Mercury Елена Окутина, совладелица бутика детской одежды Bonpoint Анна Андронова и журналист Евгений Заболотный на показе TSUM Fashion Show

Слева направо: глава департамента по связям с общественностью компании Mercury Елена Окутина, совладелица бутика детской одежды Bonpoint Анна Андронова и журналист Евгений Заболотный на показе TSUM Fashion Show

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Резидент Comedy Club Андрей Щелков (слева) на презентации новых проектов телеканала ТНТ в кинотеатре «Октябрь»

Резидент Comedy Club Андрей Щелков (слева) на презентации новых проектов телеканала ТНТ в кинотеатре «Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Продюсер, актер Сергей Светлаков на презентации новых проектов телеканала ТНТ в кинотеатре «Октябрь»

Продюсер, актер Сергей Светлаков на презентации новых проектов телеканала ТНТ в кинотеатре «Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Резидент Comedy Сlub Андрей Аверин на презентации новых проектов телеканала ТНТ в кинотеатре «Октябрь»

Резидент Comedy Сlub Андрей Аверин на презентации новых проектов телеканала ТНТ в кинотеатре «Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Телеведущая Алена Водонаева на презентации новых проектов телеканала ТНТ в кинотеатре «Октябрь»

Телеведущая Алена Водонаева на презентации новых проектов телеканала ТНТ в кинотеатре «Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Блогер Саша Стоун (Александр Зарубин) на презентации новых проектов телеканала ТНТ в кинотеатре «Октябрь»

Блогер Саша Стоун (Александр Зарубин) на презентации новых проектов телеканала ТНТ в кинотеатре «Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Режиссер Сарик Андреасян и актриса Елизавета Моряк на презентации новых проектов телеканала ТНТ в кинотеатре «Октябрь»

Режиссер Сарик Андреасян и актриса Елизавета Моряк на презентации новых проектов телеканала ТНТ в кинотеатре «Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров на презентации новых проектов телеканала ТНТ в кинотеатре «Октябрь», посвященной 25-летию телеканала

Генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров на презентации новых проектов телеканала ТНТ в кинотеатре «Октябрь», посвященной 25-летию телеканала

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Комики Денис Дорохов (слева) и Азамат Мусагалиев на презентации новых проектов телеканала ТНТ в кинотеатре «Октябрь»

Комики Денис Дорохов (слева) и Азамат Мусагалиев на презентации новых проектов телеканала ТНТ в кинотеатре «Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Рэпер ST (Александр Степанов) и его супруга, телеведущая Ассоль Васильева на презентации новых проектов телеканала ТНТ в кинотеатре «Октябрь»

Рэпер ST (Александр Степанов) и его супруга, телеведущая Ассоль Васильева на презентации новых проектов телеканала ТНТ в кинотеатре «Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Продюсер и режиссер Рубен Партевян (в центре), телеведущий Александр Масляков (третий справа), его супруга, генеральный директор Дома КВН Ангелина Маслякова (вторая справа) и дочь Таисия (справа) на презентации новых проектов телеканала ТНТ в кинотеатре «Октябрь»

Продюсер и режиссер Рубен Партевян (в центре), телеведущий Александр Масляков (третий справа), его супруга, генеральный директор Дома КВН Ангелина Маслякова (вторая справа) и дочь Таисия (справа) на презентации новых проектов телеканала ТНТ в кинотеатре «Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Актер Вячеслав Чепурченко на презентации новых проектов телеканала ТНТ в кинотеатре «Октябрь»

Актер Вячеслав Чепурченко на презентации новых проектов телеканала ТНТ в кинотеатре «Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Актер Виталий Гогунский на презентации новых проектов телеканала ТНТ в кинотеатре «Октябрь»

Актер Виталий Гогунский на презентации новых проектов телеканала ТНТ в кинотеатре «Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Участники шоу «Битва экстрасенсов» Марьяна Романова и Александр Шепс на презентации новых проектов телеканала ТНТ в кинотеатре «Октябрь»

Участники шоу «Битва экстрасенсов» Марьяна Романова и Александр Шепс на презентации новых проектов телеканала ТНТ в кинотеатре «Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Шоумен Гарик Харламов на презентации новых проектов телеканала ТНТ в кинотеатре «Октябрь»

Шоумен Гарик Харламов на презентации новых проектов телеканала ТНТ в кинотеатре «Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков на презентации новых проектов телеканала ТНТ в кинотеатре «Октябрь», посвященной 25-летию телеканала

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков на презентации новых проектов телеканала ТНТ в кинотеатре «Октябрь», посвященной 25-летию телеканала

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Замгендиректора «Газпром-Медиа Холдинга» Тина Канделаки на презентации новых проектов телеканала ТНТ в кинотеатре «Октябрь»

Замгендиректора «Газпром-Медиа Холдинга» Тина Канделаки на презентации новых проектов телеканала ТНТ в кинотеатре «Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Актеры Игорь Верник (слева) и Леонид Ярмольник перед премьерой спектакля Дениса Азарова «9 ряд. 10, 11 место», приуроченной к 125-летию МХТ имени Чехова

Актеры Игорь Верник (слева) и Леонид Ярмольник перед премьерой спектакля Дениса Азарова «9 ряд. 10, 11 место», приуроченной к 125-летию МХТ имени Чехова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Ректор Школы-студии МХАТ, актер Игорь Золотовицкий перед премьерой спектакля Дениса Азарова «9 ряд. 10, 11 место», приуроченной к 125-летию МХТ имени Чехова

Ректор Школы-студии МХАТ, актер Игорь Золотовицкий перед премьерой спектакля Дениса Азарова «9 ряд. 10, 11 место», приуроченной к 125-летию МХТ имени Чехова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Игорь Хрипунов (слева) и художественный руководитель МХТ имени Чехова, актер Константин Хабенский во время спектакля Дениса Азарова «9 ряд. 10, 11 место»

Актер Игорь Хрипунов (слева) и художественный руководитель МХТ имени Чехова, актер Константин Хабенский во время спектакля Дениса Азарова «9 ряд. 10, 11 место»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Андрей Давыдов перед премьерой спектакля Дениса Азарова «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Актер Андрей Давыдов перед премьерой спектакля Дениса Азарова «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Первый заместитель художественного руководителя МХТ имени Чехова Айрат Тухватуллин (слева) и генеральный директор Большого театра Владимир Урин перед премьерой спектакля Дениса Азарова «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Первый заместитель художественного руководителя МХТ имени Чехова Айрат Тухватуллин (слева) и генеральный директор Большого театра Владимир Урин перед премьерой спектакля Дениса Азарова «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Президент Московского международного дома музыки Владимир Спиваков и его супруга, телеведущая Сати Спивакова перед премьерой спектакля «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Президент Московского международного дома музыки Владимир Спиваков и его супруга, телеведущая Сати Спивакова перед премьерой спектакля «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок (слева) и замдиректора МХТ имени Чехова по связям с общественностью Вадим Верник перед премьерой спектакля «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок (слева) и замдиректора МХТ имени Чехова по связям с общественностью Вадим Верник перед премьерой спектакля «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова перед премьерой спектакля «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова перед премьерой спектакля «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Алла Демидова перед премьерой спектакля «9 ряд. 10, 11 место», приуроченной к 125-летию МХТ имени Чехова

Актриса Алла Демидова перед премьерой спектакля «9 ряд. 10, 11 место», приуроченной к 125-летию МХТ имени Чехова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актрисы Анастасия Скорик (в центре) и Виктория Исакова (справа) перед премьерой спектакля «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Актрисы Анастасия Скорик (в центре) и Виктория Исакова (справа) перед премьерой спектакля «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Режиссер Юрий Мороз (слева) и его супруга, актриса Виктория Исакова перед премьерой спектакля «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Режиссер Юрий Мороз (слева) и его супруга, актриса Виктория Исакова перед премьерой спектакля «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Режиссер Анна Меликян (слева) и дизайнер Светлана Тегин перед премьерой спектакля «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Режиссер Анна Меликян (слева) и дизайнер Светлана Тегин перед премьерой спектакля «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Художественный руководитель Московского драматического театра имени Гоголя Антон Яковлев (слева) перед премьерой спектакля «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Художественный руководитель Московского драматического театра имени Гоголя Антон Яковлев (слева) перед премьерой спектакля «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Николай Чиндяйкин перед премьерой спектакля «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Актер Николай Чиндяйкин перед премьерой спектакля «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певица Полина Гагарина перед премьерой спектакля «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Певица Полина Гагарина перед премьерой спектакля «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актеры Виктор Вержбицкий и Мария Фомина перед премьерой спектакля «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Актеры Виктор Вержбицкий и Мария Фомина перед премьерой спектакля «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Директор Театра на Таганке Ирина Апексимова и актер Валерий Николаев перед премьерой спектакля «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Директор Театра на Таганке Ирина Апексимова и актер Валерий Николаев перед премьерой спектакля «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: актрисы Мария Фомина, Анна Чиповская и ректор Театрального института имени Щукина, актер Евгений Князев перед премьерой спектакля «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Слева направо: актрисы Мария Фомина, Анна Чиповская и ректор Театрального института имени Щукина, актер Евгений Князев перед премьерой спектакля «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Писатель Александр Цыпкин и его супруга, владелица салона красоты «Белый сад» Оксана Лаврентьева перед премьерой спектакля «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Писатель Александр Цыпкин и его супруга, владелица салона красоты «Белый сад» Оксана Лаврентьева перед премьерой спектакля «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Александр Ребенок перед началом спектакля «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Актриса Александр Ребенок перед началом спектакля «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой перед началом спектакля «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой перед началом спектакля «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Сергей Епишев перед началом спектакля «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Актер Сергей Епишев перед началом спектакля «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Ирина Пегова перед началом спектакля «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Актриса Ирина Пегова перед началом спектакля «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актеры Наталья Тенякова и Станислав Любшин во время спектакля «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Актеры Наталья Тенякова и Станислав Любшин во время спектакля «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Бывший глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский (слева) и генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» после спектакля «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Бывший глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский (слева) и генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» после спектакля «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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Певица Zivert (Юлия Зиверт) во время презентации нового альбома «В мире веселых»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Блогер Александр Поверин и певица Клава Кока на презентации нового альбома певицы Zivert «В мире веселых»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Певица Ева Польна (справа) на презентации нового альбома певицы Zivert «В мире веселых»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Певец Jony (Джахид Гусейнли) на презентации нового альбома певицы Zivert «В мире веселых»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Телеведущая Юлия Барановская на презентации нового альбома певицы Zivert «В мире веселых»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Солист группы Uma2rman Владимир Крестовский на презентации нового альбома певицы Zivert «В мире веселых»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Телеведущая Яна Чурикова на презентации нового альбома певицы Zivert «В мире веселых»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Основатель коммуникационного агентства D2 Marketing Solutions Дмитрий Дудинский на презентации нового альбома певицы Zivert «В мире веселых»

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Блогер Юлия Гаврилина на презентации нового альбома певицы Zivert «В мире веселых»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Актеры Анна Чиповская и Денис Самойлов на праздновании дня рождения театра Crave и презентации шоу Taboo

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Телеведущая Катя Гусева на презентации шоу Taboo в театре Crave

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Продюсер Андрей Фомин на презентации шоу Taboo в театре Crave

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Композитор Игорь Крутой на презентации шоу Taboo в театре Crave

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Актриса Мария Кравченко на презентации шоу Taboo в театре Crave

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Блогер Адель Бикулова на презентации шоу Taboo в театре Crave

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Рэпер ST (Александр Степанов) на презентации шоу Taboo в театре Crave

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Рэпер T-Killah (Александр Тарасов) и его супруга, журналистка Мария Тарасова на презентации шоу Taboo в театре Crave

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Певица Жасмин (в центре) на презентации шоу Taboo в театре Crave

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Шоумен Александр Ревва и его супруга Анжелика на презентации шоу Taboo в театре Crave

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Блогер Алексей Жидковский (второй справа) на презентации шоу Taboo в театре Crave

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Председатель совета директоров Московского центра урбанистики Сергей Капков на презентации шоу Taboo в театре Crave

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Телеведущая Алла Михеева (в центре) на презентации шоу Taboo в театре Crave

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Артисты балета Игорь Цвирко и Кристина Кретова на презентации шоу Taboo в театре Crave

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Актриса Екатерина Шпица на презентации шоу Taboo в театре Crave

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Владелица компании PR International Светлана Бондарчук и ее супруг, глава дизайнерского агентства Bestinspace Design Сергей Харченко на праздновании дня рождения театра Crave и презентации шоу Taboo

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Актриса Екатерина Шпица (слева) и блогер, супруга рэпера ST Ассоль Васильева на праздновании дня рождения театра Crave

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Директор по развитию компании Bosco Di Cilegi Константин Андрикопулос и его супруга Ольга на презентации шоу Taboo в театре Crave

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Соосновательница Telegram-канала «Антиглянец» Наталия Архангельская на показе TSUM Fashion Show

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Главный редактор U Magazine Юрате Гураускайте (справа) на показе TSUM Fashion Show

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Слева направо: глава департамента по связям с общественностью компании Mercury Елена Окутина, совладелица бутика детской одежды Bonpoint Анна Андронова и журналист Евгений Заболотный на показе TSUM Fashion Show

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Резидент Comedy Club Андрей Щелков (слева) на презентации новых проектов телеканала ТНТ в кинотеатре «Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Продюсер, актер Сергей Светлаков на презентации новых проектов телеканала ТНТ в кинотеатре «Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Резидент Comedy Сlub Андрей Аверин на презентации новых проектов телеканала ТНТ в кинотеатре «Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Телеведущая Алена Водонаева на презентации новых проектов телеканала ТНТ в кинотеатре «Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Блогер Саша Стоун (Александр Зарубин) на презентации новых проектов телеканала ТНТ в кинотеатре «Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Режиссер Сарик Андреасян и актриса Елизавета Моряк на презентации новых проектов телеканала ТНТ в кинотеатре «Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров на презентации новых проектов телеканала ТНТ в кинотеатре «Октябрь», посвященной 25-летию телеканала

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Комики Денис Дорохов (слева) и Азамат Мусагалиев на презентации новых проектов телеканала ТНТ в кинотеатре «Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Рэпер ST (Александр Степанов) и его супруга, телеведущая Ассоль Васильева на презентации новых проектов телеканала ТНТ в кинотеатре «Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Продюсер и режиссер Рубен Партевян (в центре), телеведущий Александр Масляков (третий справа), его супруга, генеральный директор Дома КВН Ангелина Маслякова (вторая справа) и дочь Таисия (справа) на презентации новых проектов телеканала ТНТ в кинотеатре «Октябрь»

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Актер Вячеслав Чепурченко на презентации новых проектов телеканала ТНТ в кинотеатре «Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Актер Виталий Гогунский на презентации новых проектов телеканала ТНТ в кинотеатре «Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Участники шоу «Битва экстрасенсов» Марьяна Романова и Александр Шепс на презентации новых проектов телеканала ТНТ в кинотеатре «Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Шоумен Гарик Харламов на презентации новых проектов телеканала ТНТ в кинотеатре «Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков на презентации новых проектов телеканала ТНТ в кинотеатре «Октябрь», посвященной 25-летию телеканала

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Замгендиректора «Газпром-Медиа Холдинга» Тина Канделаки на презентации новых проектов телеканала ТНТ в кинотеатре «Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Актеры Игорь Верник (слева) и Леонид Ярмольник перед премьерой спектакля Дениса Азарова «9 ряд. 10, 11 место», приуроченной к 125-летию МХТ имени Чехова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Ректор Школы-студии МХАТ, актер Игорь Золотовицкий перед премьерой спектакля Дениса Азарова «9 ряд. 10, 11 место», приуроченной к 125-летию МХТ имени Чехова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Игорь Хрипунов (слева) и художественный руководитель МХТ имени Чехова, актер Константин Хабенский во время спектакля Дениса Азарова «9 ряд. 10, 11 место»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Андрей Давыдов перед премьерой спектакля Дениса Азарова «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Первый заместитель художественного руководителя МХТ имени Чехова Айрат Тухватуллин (слева) и генеральный директор Большого театра Владимир Урин перед премьерой спектакля Дениса Азарова «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Президент Московского международного дома музыки Владимир Спиваков и его супруга, телеведущая Сати Спивакова перед премьерой спектакля «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок (слева) и замдиректора МХТ имени Чехова по связям с общественностью Вадим Верник перед премьерой спектакля «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова перед премьерой спектакля «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Алла Демидова перед премьерой спектакля «9 ряд. 10, 11 место», приуроченной к 125-летию МХТ имени Чехова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актрисы Анастасия Скорик (в центре) и Виктория Исакова (справа) перед премьерой спектакля «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Режиссер Юрий Мороз (слева) и его супруга, актриса Виктория Исакова перед премьерой спектакля «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Режиссер Анна Меликян (слева) и дизайнер Светлана Тегин перед премьерой спектакля «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Художественный руководитель Московского драматического театра имени Гоголя Антон Яковлев (слева) перед премьерой спектакля «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Николай Чиндяйкин перед премьерой спектакля «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певица Полина Гагарина перед премьерой спектакля «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актеры Виктор Вержбицкий и Мария Фомина перед премьерой спектакля «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Директор Театра на Таганке Ирина Апексимова и актер Валерий Николаев перед премьерой спектакля «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: актрисы Мария Фомина, Анна Чиповская и ректор Театрального института имени Щукина, актер Евгений Князев перед премьерой спектакля «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Писатель Александр Цыпкин и его супруга, владелица салона красоты «Белый сад» Оксана Лаврентьева перед премьерой спектакля «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Александр Ребенок перед началом спектакля «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой перед началом спектакля «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Сергей Епишев перед началом спектакля «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Ирина Пегова перед началом спектакля «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актеры Наталья Тенякова и Станислав Любшин во время спектакля «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Бывший глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский (слева) и генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» после спектакля «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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