СК предъявил обвинение челябинцу, устроившему поножовщину возле бара

В Челябинске следственные органы предъявили обвинение горожанину, задержанному после смертельной драки с поножовщиной возле бара на Кировке. Ему вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ), сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По версии следствия, ночью 28 октября 21-летний местный житель, находясь на улице Кирова, в ходе конфликта ударил оппонента ножом в грудь. От колото-резаного ранения горожанин скончался в медицинском учреждении.

Следствие подготовило ходатайство в суд об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», драка произошла возле одного из баров на пешеходной части улицы Кирова. По данным ГУ МВД России по Челябинской области, от действий челябинца пострадали три человека, один из которых скончался. Подозреваемого задержали вскоре после преступления сотрудники полиции.

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