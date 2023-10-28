На юге Ливана ракета попала в штаб миротворцев ООН

На юге Ливана в штаб Временных сил ООН в Ливане в Эн-Накуре попала ракета. Никто не пострадал. Об этом сообщается в Telegram-канале штаба. Ранее Армия обороны Израиля сообщила о трех ракетных пусках с территории Ливана.

«К счастью, никто не пострадал, но нанесен материальный урон. Командование "голубых касок" сейчас выясняет, какая из сторон несет ответственность за инцидент»,— сообщил представитель штаба.

В сообщении штаба говорится, что ракеты падают на его территории не первый раз за три недели с начала нынешнего противостояния Израиля и «Хамаса»: повреждения получили и другие объекты миротворческих сил ООН в Ливане.

Последний конфликт между ливанской «Хезболлой» и израильской армией был летом 2006 года в Южном Ливане. Согласно резолюции Совета Безопасности ООН, на границе установлен режим прекращения огня, за соблюдением которого следят миротворцы из 36 стран.

Анастасия Ларина