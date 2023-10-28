За полгода «Яндекс» удалил из поиска 190 тыс. ссылок по требованию Роскомнадзора

За первое полугодие «Яндекс» удалил из поиска 190 525 ссылок. Запрос на их удаление поступил из Роскомнадзора. Это следует из отчета компании, на который обратила внимание «Роскомсвобода» (признана иноагентом).

Среди удаленных по запросу Роскомнадзора страниц — 305 ссылок на запрещенную музыку, 129 «турбостраниц», 76 ссылок на диск с запрещенным контентом и 331 неклассифицированная ссылка (копии страниц, изображения, контент в «Яндекс.Картах»).

Во второй половине 2022 года «Яндекс» удалил по запросу Роскомнадзора меньше ссылок — 149 364. Ссылки удаляются автоматически после включения в реестр запрещенных сайтов.

Кроме того, за первое полугодие «Яндекс» получил 32 664 запроса на раскрытие данных о пользователях. Это на 8466 больше, чем с июня по декабрь 2022 года. Документ «не включает сведения о предоставлении информации правоохранительным органам».

С 1 сентября вступило в силу постановление, обязывающее сервисы такси из списка организаторов распространения информации (ОРИ) предоставить правоохранительным органам «круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам» пользователей. В этот список входит «Яндекс Такси».

Анастасия Ларина