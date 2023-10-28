Главные новости за 23 — 27 октября. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Агрокомплекс площадью 7,5 тысяч га продается в Саратовской области.

К весне 2024 года X5 Group займет помещения саратовской «Грозди».

В Саратове связанные с экс-мэром Олегом Грищенко фирмы лишили здания кассационного суда. Надзорное ведомство потребовало считать девятиэтажное строение по адресу Московская, 55 приватизированным незаконно, как и 14-ти этажную пристройку, которую полностью занимает кассационная инстанция.

Минпромторг затребовал сведения о банкротстве саратовского завода АИТ. Кредиторы проголосовали за подразумевающие продажу имущества и увольнение штата конкурсные процедуры в минувшем сентябре, в начале октября суд признал завод банкротом. Теперь они намерены просить суд не останавливать производство. В Госдуме отмечают: ранее долги предприятия скупили аффилированные с Трансмашхолдингом структуры, наблюдаются признаки преднамеренного банкротства.

Верховный суд направил на новое рассмотрение в Волгоградский областной суд тяжбу между мэрией Волжского и ООО «Ситиматик-Волгоград», бывшим региональным оператором по обращению с ТКО. Ранее власти второго по величине города региона требовали обязать оператора вывозить скошенную траву и обрезки деревьев. Облсуд в этом деле встал на сторону коммунальщиков, посчитав, что растительные отходы не относятся к ТКО. Высшая инстанция усомнилась в выводах апелляционной и кассационной о происхождении стихийных свалок.

В Саратове на Вольской создадут музей Петра Столыпина. Речь идет о нынешнем здании противотуберкулезной больницы — в начале XX века там жил и работал губернатор Столыпин.

В Саратове закончил действие контакт на реконструкцию Театра оперы и балета. Согласно договоренностям, которые были достигнуты осенью 2022 года, срок контракта истекал 15 декабря — власти расторгли договор на полтора месяца раньше. Как писал «Ъ», правительство Саратовской области, со слов гендиректора Адепт Строя Михаила Варлахина, перестало финансировать работы еще в конце весны, а часть работ на сумму порядка 100 млн руб. была сделана за счет средств саратовской субподрядной организации под обещание чиновников заключить дополнительные соглашения к контракту, чего сделано не было.

В Саратове запретят вывески на иностранных языках с 1 сентября 2024 года. Спикер гордумы Сергей Овсянников полагает, что этого срока достаточно для перерегистрации, в случае, если фирма захочет сохранить иностранное название, или подготовки к переименованию.

В Саратове логистический центр Ozon построят на Московском шоссе. Площадь комплекса составит порядка 80 тыс. кв. м.

В Пензенском районе Пензенской области заложили фундамент новых птичников крупнейшего в России и Европе производителя мяса и продуктов из индейки группы компаний «Дамате». Принявший участие в закладке первого камня глава региона Олег Мельниченко уточнил, что «Дамате» вложит в проект порядка 7 млрд руб. Ранее группа компаний вложила сопоставимые суммы в тюменский и ростовский репродукторы индейки. Эксперты отмечают в России рост спроса на индейку и сложности с поставками курятины.

Пензенские депутаты ввели новые меры поддержки для инвесторов в сфере туризма. Вновь созданным предприятиям предлагают снижение ставок по налогам на прибыль, имущество организаций, освобождение от уплаты транспортного налога.

Саратовский производитель газового оборудования вкладывает в расширение миллиард. Компания также закупила оборудование на сумму более 130 млн руб. По словам чиновников, уже в этом году на предприятии появится 200 новых рабочих мест со средней зарплатой от 60 до 70 тыс. руб.

Саратовские власти получили право выдавать разрешения на гаражи и парковки.

Саратовские депутаты обратились к властям РФ по поводу обмеления Волги. Спикер облдумы Михаил Исаев рассказал, что падение уровня воды сказалось на экосистеме, рыбных запасах и системах мелиорации, а также на речной навигации. Затем вопрос в Госдуме поднял спикер Вячеслав Володин. Для стабилизации уровня воды Росводресурсы на период с 28 октября по 10 ноября включительно установили измененные режимы работы гидроузлов Саратовского и Волгоградского водохранилищ.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин на встрече с главой комитета культурного наследия высказался о необходимости завершить до конца года «все судебные процессы», связанные с изъятием у собственников здания бывшей гостиницы «Россия». В следующем году глава региона поручил на 49 лет сдать памятник в аренду под восстановление. Предполагаемый инвестор заплатит по рублю за год. Ответчики подают апелляции и намерены дойти до Верховного суда. Юристы полагают, что до конца года суды никак не закончатся.

В Городище задержаны глава поселения Виталий Шельменков и его заместитель Евгений Суриков. Региональное управление СКР завело на Шельменкова дело о взяточничестве, но не на выборном посту, а в качестве руководителя местного коммунального предприятия. По версии следователей, мзду он получал от своего зама. Подобные случаи именно в Городище бывали многократно: в местах заключения побывали, а двое находятся там и сейчас, сразу несколько бывших глав поселка и района. Политологи считают, что очередное такое дело в Городище подчеркивает глубину кадрового голода во властных структурах региона.

Саратовская мэрия может потерять право проводить закупки. Та же участь может ждать администрации Энгельсского и Балаковского районов. Губернатор Роман Бусаргин считает, что после централизации закупок крупнейших муниципалитетов удастся минимизировать количество нарушений и срывов аукционов.

В Саратове уволилась обвиняемая в превышении полномочий глава КУИ. Последним рабочим днем подозреваемой в превышении должностных полномочий Светланы Чеконовой стало 25 октября.

Симоновская птицефабрика в Калининском районе Саратовской области заявила о планах вложить порядка 150 млн руб. в расширение почти на 250 тыс. птицемест.

Саратовский губернатор Роман Бусаргин поделился некоторыми подробностями о нынешнем состоянии пяти предприятий: «Нефтемаш» — Сапкон, «Саратовский Полиграфический комбинат», «Саратовский институт стекла», «Энгельсская мебельная фабрика» и «Завод автономных источников тока».

Жителям Саратова определили территории для уборки во дворах. Муниципалитеты региона получили право устанавливать границы прилегающих территорий для МКД — до 10 м, и для частных домов — до 5 м. Для Саратова утвердили максимальные значения. На указанных территориях горожанам придется убираться самостоятельно — руками или «финансово».

Глава СКР поинтересовался расследованием дела о бродячих собаках в Саратове.

Астраханские депутаты ввели квоты на рабочие места для детей, осужденных и инвалидов. В частности работодатели обязаны установить квоты для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, бывших заключенных, пенсионеров, беженцев, граждан от 18 до 25 лет, которые получили образование и впервые ищут работу.

Астраханские депутаты предложили Госдуме запретить аборты в частных клиниках. Исполнительная власть, полагают в заксобрании, не может проводить проверки в частных медучреждениях «в части соблюдения мер, необходимых для сохранения жизни ребенка».

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.