Астраханские депутаты предложили Госдуме запретить аборты в частных клиниках

На заседании думы Астраханской области одобрили отправку обращения к председателю Государственной думы Вячеславу Володину по вопросу запрета абортов в частных медучреждениях, сообщила пресс-служба регионального парламента.

Уточняется, что указанные меры помогут «усилить государственный контроль в сфере здравоохранения и повышения рождаемости в РФ». «В медицинских организациях частной системы здравоохранения нередко прерывание беременности, особенно медикаментозным методом, проводится в день обращения женщины, игнорируется предусмотренное законодательством предабортное консультирование и соблюдение „дней тишины“, которые нужны для принятия взвешенного решения», — уверены авторы обращения.

Исполнительная власть, полагают депутаты, не может проводить проверки в частных медучреждениях «в части соблюдения мер, необходимых для сохранения жизни ребенка».

Авторы обращения отмечают, что консультирование — наиболее эффективная профилактика абортов, 15% женщин принимают решение сохранить ребенка. Ссылались ли написавшие обращение на какие-либо исследования, не уточняется. Депутаты поддержали заявление большинством голосов.

Дарья Васенина

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