В Саратове связанных с экс-мэром владельцев лишили здания кассационного суда

Арбитражный суд (АС) Саратовской области вынес решение по иску региональной прокуратуры к фирмам-собственникам здания Первого кассационного суда общей юрисдикции в центре Саратова. Соответствующая информация появилась в картотеке дел АС.

Ответчиками стали следующие ООО: «Стелла», «М. И. Г. — Монтаж», «Крона-С», «Оформитель», «Ювента», «Эталон», «Альянс», «Московская-55». По данным Kartoteka.ru, «Эталон», построившее ранее пристройку к зданию главка Мелиорации (ПСФ «Саратовмелиоводстрой») на ул. Московская (отсудили целиком), принадлежит дочери бывшего главы администрации Саратова Олега Грищенко Анастасии Милютиной.

Иск поступил на рассмотрение в АС 21 сентября 2022 года. 23 октября 2023-го судья Вадим Бондаренко решил полностью удовлетворить требования прокуратуры и передать здание с пристройкой в государственную собственность.

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.