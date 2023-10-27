Глава СКР поинтересовался расследованием дела о бродячих собаках в Саратове

Председатель СКР Александр Бастрыкин в очередной раз запросил у и. о. руководителя саратовского следственного управления Дмитрия Костина информацию о ходе расследования дела о халатности чиновников из-за нападения бродячих собак.

Информация опубликована на сайте центрального аппарата ведомства.

На данный момент в регионе расследуется несколько уголовных дел о нападении бродячих собак. Еще минувшей весной по одному из них было предъявлено обвинение главе управления ветеринарии Саратовской области Алексею Молчанову. По версии силовиков, чиновник не осуществил должного контроля за деятельностью органов местного самоуправления, которым переданы полномочия по отлову животных.

Никита Маркелов

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