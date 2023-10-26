Губернатор сказал «надо»

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин на встрече с министром — председателем комитета культурного наследия (ККН) региона Владимиром Мухиным высказался о необходимости завершить до конца 2023 года «все судебные процессы», связанные с изъятием у собственников объекта культурного наследия (ОКН) «Дом купца И.И.Зейферт» и сдать в 2024м памятник в аренду под восстановление. Речь идет о неоднократно горевшем расположенном в центре Саратова здании бывшей гостиницы «Россия». Ответчики подают апелляции и намерены дойти до Верховного суда (ВС) РФ.Юристы полагают, что до конца года суды никак не закончатся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд решил продать помещения гостиницы «Россия» с торгов

Фото: Владимир Комаров Суд решил продать помещения гостиницы «Россия» с торгов

Фото: Владимир Комаров

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин встретился с министром — председателем комитета культурного наследия (ККН) региона Владимиром Мухиным, сообщила пресс-служба кабмина субъекта РФ.Господин Мухин рассказал главе региона о продолжающейся работе по поиску инвестора на восстановление расположенного на пересечении пр. Столыпина и ул. Горького в центре Саратова здания бывшей гостиницы «Россия», внесенного в реестр объектов культурного наследия (ОКН) муниципального значения в качестве «Дом И.И.Зейферт, 1850е годы, реконструкции 1889 года и 1902 года». Сегодня иски ККН об изъятии помещений рассматривают арбитражные суды — в части собственности юрлиц, и общей юрисдикции — относительно физлиц.

«Принадлежавшие юридическим лицам помещения закреплены за администрацией Фрунзенского района. Продолжается судебная работа с физическими лицами. В дальнейшем планируется передать весь объект в аренду за 1 рубль на 49 лет»,— уточнили в правительстве. В конце декабря 2022 года судья Арбитражного суда (АС) Саратовской области Вероника Козикова действительно удовлетворила иск ККН об изъятии из собственности юрлиц площадей ОКН, а 12й арбитражный апелляционный суд и АС Поволжского округа оставили решение в силе. Но 13 сентября ВС РФ зарегистрировал жалобу одного из ответчиков Андрея Хамидуллина. Юрист Антон Хайдуков уточнил «Ъ», что ВС принимает решения о принятии или непринятии иска к рассмотрению в течение двух-трех месяцев.

«В этом году необходимо завершить все судебные процессы. По следующему году нужно передавать здание инвесторам»,— поставил перед господином Мухиным задачу губернатор. При этом Фрунзенский районный суд, куда направили «физическую» часть иска, рассмотрел дело только 13 сентября. На данный момент ответчики подали в областной суд три апелляционные жалобы.

Судья Оксана Шамаилова решила изъять для продажи с торгов из собственности семи владельцев нежилые и жилые помещения суммарными площадями от 27,1 (одна квартира) до 897,4 (шесть помещений) кв.м. Основаниями послужили якобы неисполнение собственниками решения Волжского районного суда Саратова от 27 декабря 2019 года о сохранении ОКН, непринятие ими мер по должной защите памятника от проникновения и последующий пожар 2021 года. В решении суда отмечается, что в непригодное и опасное состояние объект пришел после пожара 2021 года.

ККН просил передать помещения городской администрации для дальнейшей продажи с торгов. Аналогичное требование по иску к юрлицам поддержал ранее АС, но Фрунзенский суд посчитал такое невозможным, сославшись на регулирующий обращение с ОКН Федеральный закон № 73, в котором говорится, что в случае установления факта ненадлежащего обращения собственника с памятником надлежит «либо выкупить объект культурного наследия регионального значения, либо организовать его продажу с публичных торгов». «Между тем требования истца об изъятии из собственности помещений в собственность г. Саратова не основаны на требованиях закона»,— говорится в решении суда.

«При продаже с публичных торгов собственнику передается вырученная сумма за вычетом расходов на проведение торгов, а также стоимости восстановительных работ в отношении ОКН»,— уточняется в документе.

В ККН «Ъ» объяснили, что организация торгов по продаже памятника лежит на саратовской администрации. В пресс-службе мэрии на вопрос о том, как именно будет выглядеть процедура передачи ОКН в аренду за рубль в случае удовлетворения иска комитета всеми инстанциями, ничего не ответили.

Ответчики отмечали, что «исковые требования не связаны с конфискацией, следовательно, в случае удовлетворения суд должен определить размер компенсации собственникам». При вынесении решения один из них, Вадим Малый, просил учесть, что рыночная стоимость принадлежащего ему нежилого помещения составляет 4,072 млн руб. Ответчики также настаивали: ККН не уполномочен определять порядок обращения с изъятым ОКН, следовательно, не имеет права заявлять требования о продаже площадей с торгов.

В том числе ответчики указывали, что часть помещений в здании принадлежит администрации Саратова, которую не пытались призвать к ответственности за содержание памятника в ненадлежащем состоянии. Более того, «ранее спорное здание признавалось аварийным и муниципалитет обязан был предпринять меры к его сохранению».

Указанные и другие обстоятельства суд оставил без внимания, заявил „Ъ“ один из ответчиков физлиц, экс-депутат гордумы и бывший глава Ленинского района Саратова Александр Фролов. Сославшись на Жилищный кодекс РФ, собеседник отметил, что изъятие жилых помещений, коими обладали он и еще одна ответчица, возможно только с предоставлением компенсаций. «Ситуация создает прецедент. Потом это перейдет в судебную практику. Вы живете в доме, на него вешают этикетку памятника, и завтра вас выкинут из квартиры, потому что вы не сумели, по мнению истца, надлежащим образом его содержать», — считает господин Фролов. Саратовец полагает, что областной суд оставит в силе решение Фрунзенского суда, и намеревается обращаться в кассационные инстанции вплоть до ВС.

Собеседник рассказал, что ранее жильцам бывшей «России» якобы предлагали квартиры взамен изымаемых — обещали построить одноподъездный дом во дворе расположенной по соседству поликлиники, но позднее муниципалитет отказался от таких планов и затем предлагал только нежилые помещения. «Нашли застройщика, который деньги вложил, отселил всех оттуда (из жилых помещений в «Доме Зейферта — «Ъ»). Потом его муниципалитет кинул. Если дольщиков обманывает застройщик, то в этом случае прокуратура на стороне обманутых дольщиков, а тут муниципалитет нас обманул и ответственности никакой за это не понес», — прокомментировал Александр Фролов.

Ответчик отметил, что собственники предпринимали посильные попытки сохранить здание: «крышу восстановили, чтобы здание дальше не разрушалось, застеклили обе фасадные части и так далее», но после пожара 2021 года здание пришло в ненадлежащее состояние. «Я убежден, что это был тщательно спланированный поджог. Ведь такой участок в чистом виде стоит минимум 350 млн руб. Сегодня они присвоили памятник, завтра они скажут, что это уже не памятник, и вот эта площадка кому-то достанется»,— считает господин Фролов.

«Мансардный этаж, чердак, перекрытие четвертого этажа — все это сгорело в 1995 году. Чтобы так горело, канистр 20 солярки нужно было вылить», — полагает собеседник. По факту пожара были возбуждены два уголовных дела по статьям о повреждении ОКН (ч. 1 ст. 243 УК РФ) и умышленном уничтожении или повреждении имущества общеопасным способом (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Круг подозреваемых по сей день не установлен.

Юрист Андрей Ларин объяснил, что выполнить поставленную губернатором задачу и закончить судебные разбирательства до нового года не представится возможным, если ответчики пойдут дальше областного суда. «Скорее всего, даже кассация (инстанция перед ВС. — «Ъ») будет в следующем году»,— резюмировал ­собеседник.

Дарья Васенина