Саратовский губернатор отчитался о состоянии предприятий в сложных ситуациях

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил в личном Telegram-канале о некоей работе, ведущейся с региональными предприятиями, оказавшимися в «сложной ситуации».

«Взаимодействуем с каждым из них, чтобы по максимуму использовать имеющиеся механизмы для выхода из кризиса. Помогаем с заказами, расширением рынков сбыта продукции, поиском инвесторов», — заверил глава субъекта РФ.

Господин Бусаргин поделился некоторыми подробностями о нынешнем состоянии пяти предприятий. Так, АО «Нефтемаш» — Сапкон находится сегодня в процедуре банкротства — работает конкурсный управляющий. «Предприятие действует, есть арендатор, который осуществляет производственную деятельность. Частично погашена задолженность по зарплате перед сотрудниками», — уточнил губернатор.

АО «Саратовский Полиграфический комбинат» одобрили промышленную ипотеку на 300 млн руб., «которые можно будет потратить на реконструкцию здания». В сентябре 2021 года предприятие за 164,5 млн руб. купил Артем Михайлян.

Кредиторы ОА «Саратовский институт стекла» подписали мировое соглашение «для выхода из кризисной ситуации». Арендатор ЗАО «Энгельсская мебельная фабрика» собирается выкупить несколько корпусов и запустить производство офисной мебели.

Относительно ООО «Завод автономных источников тока» Роман Бусаргин сообщил следующее: «нарастили объемы производства, есть заказы на продукцию на следующий год». Как ранее писал «Ъ», Минпромторг РФ запросил у собственников предприятия информацию о несостоятельности. Письмо профильному министру с соответствующей просьбой отправили депутаты Госдумы от КПРФ, которые видят в ситуации признаки преднамеренного банкротства.

Дарья Васенина

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