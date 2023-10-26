Яйца, курицу получат

Симоновская птицефабрика в Калининском районе Саратовской области заявила о планах вложить порядка 150 млн руб. в расширение почти на 250 тыс. птицемест. Предполагается, что производство субъекта малого и среднего предпринимательства увеличится более чем на треть. В облдуме считают, что регион мог бы предложить условия для развития не только яичного, но и мясного производства. Парламентарии напоминают: в Саратовской области действуют налоговые преференции для перерегистрированного здесь ­бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пятая часть производимых в Саратовской области яиц приходится на Симоновскую фабрику

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Пятая часть производимых в Саратовской области яиц приходится на Симоновскую фабрику

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Калининском районе Саратовской области на базе АО «Симоновская птицефабрика» построят цеха для молодняка и кур-несушек на 240 тыс. птицемест, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Генеральный директор предприятия Дмитрий Иванов рассказал посетившему птицефабрику губернатору Роману Бусаргину о сумме инвестиций в проект — 140 млн руб. и сроках реализации — 2023–2024 годы. Господин Бусаргин отметил, что власти рассмотрят возможность оказания организации точечных мер ­поддержки.

На данный момент на птицефабрике в селе Симоновка содержатся 375 тыс. голов птицы, с начала года здесь произвели 77,7 млн яиц (порядка 20% от произведенного в регионе в целом — 426 млн шт.). «Продукцию поставляют в магазины не только Саратовской области, но и в другие регионы»,— уточнили в кабмине. Объем производства яиц, предполагает инвестор, увеличится после введения новых цехов на 36%.

По данным Kartoteka.ru, АО «Симоновская птицефабрика» зарегистрировано 13 сентября 2002 года. Уставный капитал организации составляет 50 млн руб., численность персонала — 125 человек. Птицефабрика входит в реестр малого и среднего предпринимательства (МСП) в качестве среднего предприятия. Согласно приведенным «Ъ» в министерстве сельского хозяйства Саратовской области данным бухгалтерской отчетности за 2022 год, Симоновская птицефабрика заплатила в качестве налогов 70,6 млн руб.

В минсельхозе также уточнили, что «птицефабрикам региона оказывается государственная поддержка за счет средств областного бюджета на развитие птицеводства». За последние три года общая сумма субсидий составила более 20 млн руб., АО «Симоновская птицефабрика» получила свыше 4 млн руб.

В рамках программы льготного кредитования по ставке, не превышающей 5%, АО «Симоновская птицефабрика» привлекла в качестве кредитов на покупку кормов в прошлом году 130 млн руб., в 2023м — 89 млн руб. Также в 2022 году предприятие заключило договор страхования с государственной поддержкой на поголовье птицы численностью 413,5 тыс. голов. «Причитающаяся сумма субсидии в 703,8 тыс. руб. выплачена в полном объеме»,— уточнили в пресс-службе.

Генеральный директор совета союза птицеводческих предприятий «СаратовПтицепром» Валерий Наумов отметил «Ъ», что со стороны правительства птицеводам региона, в том числе и из числа представителей МСП, оказывается всеобъемлющая комплексная поддержка, выражающаяся в субсидировании, предоставлении льготных кредитов из областного и федерального бюджетов. «Конкретно на развитие птицеводства из регионального бюджета в этом году выделили 6 млн руб.»,— уточнил ­собеседник.

Господин Наумов заметил, что сегодня в регионе слабо представлено производство курятины, и уточнил, что существующие в субъекте РФ преференции для бизнеса могли бы заинтересовать предпринимателей в освоении пустующей ниши.

Член аграрного комитета Саратовской областной думы Ольга Лубкова (КПРФ) согласна, что в регионе существуют условия для развития производства мяса кур — множество преференций, доказавших свою эффективность, к примеру, производителям яиц, а также потенциальная инфраструктура. «Предлагаю Пугачевский район. Там есть кормовые и даже птицефабрика, которая хоть и находится в полуразрушенном состоянии, но разговаривать о ней можно»,— поделилась с «Ъ» госпожа Лубкова. Парламентарий выразила готовность посодействовать заинтересованным инвесторам на всех этапах проекта и поднять вопрос о необходимости развития сектора в областной думе.

Ранее «Ъ» писал о некоторых продиктованных расположением проблемах у привычных регионовпроизводителей курятины. «Белгородская, Курская и Брянская области сейчас находятся в силу известных причин не в самом выгодном положении. Есть проблемы с выпуском необходимого объема мяса птицы. Мы видим некоторые колебания цен, опасения игроков рынка и т.д.»,— рассказал независимый эксперт по ритейлу Михаил Лачугин (см. «Ъ» № 199 от 25.10). Отвечая на вопрос о перспективах Саратовской области в освоении высвобождающейся ниши поставок курятины, госпожа Лубкова напомнила, что впервые зарегистрированному в регионе бизнесу предлагают налоговую «скидку» (см. «Ъ» № 176 от 22.09).

Дарья Васенина