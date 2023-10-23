К весне 2024 года X5 Group займет помещения саратовской «Грозди»

Интеграция помещений, где располагались магазины саратовской сети «Гроздь», в сеть X5 Group завершится в первом квартале 2024 года, сообщили в пресс-службе компании.

Соответствующие договоренности достигнуты с ООО «Центр Реструктуризации».

В рамках ранее совершенной сделки сеть получила права долгосрочной аренды более чем 100 помещений, где ранее располагались магазины «Гроздь». Из них 70 расположены в Саратове, 14 — в Энгельсе; еще 11 в крупных районных центрах.

В «Х5 Group» отмечают, что помещения общей площадью почти 37 тыс. квадратных метров будут «реконструированы в соответствии с современной концепцией „Пятерочки“, которая фокусируется на ключевых ценностях торговой сети: низкие цены, свежая и качественная продукция, удобство и атмосфера для гостей».

Сегодня Х5 представлена в Саратове и Саратовской области 385 «Пятерочками», 7 супермаркетами «Перекресток» и 26 «жесткими» дискаунтерами «Чижик».

Никита Маркелов

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