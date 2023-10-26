Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался насчет обмеления Волги

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил о необходимости разобраться в причинах обмеления Волги, рассказали в Telegram-канале «Володин Саратов».

Вопрос подняли на заседании нижней палаты российского парламента после поступления соответствующих сообщений граждан.

«Правильно пригласить руководителя Росводресурсов и „Русгидро“. Пусть расскажут, что произошло, как они с этим вопросом справляются, как они будут решать эту проблему», — сказал господин Володин.

Днем ранее о проблеме обмеления высказался спикер Саратовской областной думы Михаил Исаев. Депутаты регпарламента направили обращение в Федеральное агентство водных ресурсов.

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.