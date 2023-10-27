Росводресурсы решают проблему обмеления Волги в Саратове

Федеральное агентство водных ресурсов выпустило указание для исправления ситуации с обмелением Волги, в том числе в районе Саратова.

«С учетом складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановки, в целях стабилизации уровня воды в Волгоградском водохранилище... на период с 28 октября по 10 ноября включительно» установили измененные режимы работы гидроузлов Саратовского и Волгоградского водохранилищ.

Так, режим Саратовского подразумевает поддержание с 31 октября «уровня воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла в пределах отметок 27,5-27,7 м БС без учета сгонно-нагонных ветровых явлений»;

На Волгоградском установили среднесуточные сбросные расходы в объеме 4,5-4,7 тыс. куб. м/с «с возможным снижением уровня нижнего бьефа гидроузла ниже отметки минус 11,0 м».

Ранее депутаты областной думы обратились в Росводресурсы с прошением принять меры по устранению ситуации обмеления Волги — в Саратове над водой показались ранее скрытый ярус набережной и затонувший ледокол. Затем соответствующую тему поднял в Государственной думе спикер Вячеслав Володин.

Дарья Васенина

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