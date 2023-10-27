Жителям Саратова определили территории для уборки во дворах

Депутаты Саратовской городской думы приняли поправки в правила благоустройства, касающиеся запрета вывесок на иностранных языках и установления границ территорий, примыкающих к многоквартирным (МКД) и частным домам.

Соответствующие поправки в закон Саратовской области приняли 20 сентября. Представители фракции «Единая Россия» одобрили законопроект, который районные депутаты пытались провести с 2019 года. Так, муниципалитеты региона получили право устанавливать границы прилегающих территорий для МКД — до 10 м, и для частных домов — до 5 м. Для Саратова утвердили максимальные значения.

Замглавы мэрии — председатель комитета по ЖКХ Максим Сиденко назвал решение правильным и своевременным (снегопады, мол, близко), а также заявил о неких «обязанностях» собственников, которым стоило бы «осознавать, что имеют не только права», которых у них, в отличие от обязанностей, не прибавилось.

5 и 10 метров будут считать от границ участка под домом. Уборку тротуаров вне дворов пока оставили за городом.

Депутат Виктор Марков (беспартийный) поинтересовался у председателя гордумы, просчитывали ли при разработке поправок социально-экономические последствия — УК могут увеличить стоимость своих услуг, включив уборку территорий в платежки. Сергей Овсянников ответил, что все необходимые согласования решение получило.

Когда парламентарии попытались выяснить, не будет ли ждать собственников ответственность за какие-либо происшествия в указанных 5-10 метрах. В ответ депутаты от ЕР Дмитрий Кудинов и Александр Островский призвали закончить обсуждение и принять решение. 25 парламентариев проголосовали за поправки, четверо — против.

Дарья Васенина

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