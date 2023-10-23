Агрокомплекс площадью 7,5 тысяч га продается в Саратовской области

В Саратове агрокомплекс продается за 560 млн руб. Соответствующее объявление опубликовано на сайте Avito. ru. В описании продавец отмечает, что площадь пашни составляет 7,5 тыс. га — на участке выращивают пшеницу, гречиху, нут, подсолнечник и сафлор.

Комплекс включает 20 производственных помещений общей площадью 16 тыс. квадратных метров и более 100 единиц техники

В объявлении указано, что на протяжении последних 15 лет собственник целенаправленно увеличивал плодородные свойства почвы, а также защищал от ветровой и водной эрозии.

Комплекс также удостоился высокой оценки профессора Колумбийского университета, который ранее посещал производство.

Никита Маркелов

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