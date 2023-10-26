Администрация Саратова может потерять право проводить закупки

Администрации Саратова, Энгельсского района и Балакова могут потерять право объявлять тендеры на портале «Госзакупки» — соответствующие полномочия предложено предать правительству области. Об этом чиновники сообщили в официальном Telegram-канале «Пул Z 64».

Возможность централизации закупок трех крупнейших муниципалитетов региона губернатор Роман Бусаргин обсудил с директором «Государственного агентства по централизации закупок» Владимиром Ефимкиным.

«Анализ показал, что органы местного самоуправления и подведомственные им учреждения провели в прошлом году порядка 3 тысяч конкурсов и аукционов с ценой контракта от 100 тысяч рублей в рамках ФЗ № 44, за исключением строительных и монтажных работ, на общую сумму почти 8 млрд рублей», — отмечают чиновники.

В правительстве добавили, что ранее были централизованы закупки для медицинских учреждений. Господин Бусаргин отметил, что инициатива позволит «минимизировать риски срыва аукционов, повысить качество поставляемой продукции и снизить финансовые затраты за счет увеличения объемов закупок».

Никита Маркелов

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