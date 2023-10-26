В Саратове уволилась обвиняемая в превышении полномочий глава КУИ

Светлана Чеконова покинула пост председателя комитета по управлению имуществом Саратова. Об этом сообщили изданию «ОМ» в пресс-службе мэрии.

Последним рабочим днем подозреваемой в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) Чеконовой стало 25 октября. Чиновница ушла по собственному желанию.

В мае этого года судья Волжского районного суда Саратова Виктор Кучко на время следствия отстранил госпожу Чеконову от должности.

По данным следствия, с ноября 2020 года по апрель 2021го обвиняемая незаконно заключила с физическим лицом соглашения, на основании которых изъяли земельные участки в центре Саратова на улицах Вавилова, Рахова, в Мирном переулке, на площади Кирова и расположенные на них торговые павильоны общей стоимостью свыше 29 млн руб. Затем, считают в СКР, Светлана Чеконова без аукционов предоставила взамен муниципальную землю общей стоимостью более 90 млн руб. Размер и стоимость выданных участков были значительно выше. Ущерб бюджету, как посчитали следователи, превысил 38 млн руб. Обвинение предъявили в феврале этого года.

Дарья Васенина

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