Астраханские депутаты ввели квоты на рабочие места для осужденных и инвалидов

Астраханский парламент одобрил губернаторский законопроект об обязательном трудоустройстве ряда категорий граждан.

В частности работодатели обязаны установить квоты для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, освободившихся из мест лишения свободы, пенсионеров, беженцев, граждан от 18 до 25 лет, которые получили образование и впервые ищут работу. Для таких категорий граждан предложено отвести 1% от штата предприятия. Для граждан с инвалидностью — 2%

Отмечается, что число квотируемых рабочих мест работодатели будут исходя из среднесписочной численности работников.

Депутаты поддержали еще один губернаторский законопроект, который предполагает включить услуги нотариусов с систему бесплатной юридической помощи. Также парламент одобрил предложение включить периоды работы на ряде должностей в стаж на госслужбе для исчисления пенсии. Мера коснется россиян, которые получили гражданство с 11 мая 2014 года по 23 февраля 2022 года и постоянно проживают на территории ДНР и ЛНР, а также тех, кто получил паспорт РФ после 24 февраля 2022 года.

Никита Маркелов

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