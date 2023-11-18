Сегодня исполняется 50 лет главе Удмуртии Александру Бречалову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бречалов

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Александр Бречалов

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Его поздравляет член Совета федерации от законодательного органа Запорожской области Дмитрий Рогозин:

— Уважаемый Александр Владимирович! Сердечно поздравляю Вас с важным юбилеем! Вы — молодой, умный и инициативный политик и администратор. Уже несколько лет Вы успешно возглавляете крупнейший в стране военно-промышленный и ракетно-космический регион. Предприятия Удмуртии сегодня в три смены куют оружие Родины: боевые ракетные комплексы, стрелковое оружие, военную технику и беспилотные летательные аппараты. Продукцию республики мы очень ждем на фронте, готовы при Вашей поддержке создавать в зоне СВО боевые учебные центры для операторов боевых дронов, производимых ижевскими предприятиями. Хочу пожелать Вам здоровья и всем нам — убедительной победы над врагом!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»